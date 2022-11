Elezioni Midterm 2022, i risultati: i repubblicani non sfondano, testa a testa al Senato Testa a testa al Senato e margine di sicurezza minimo in favore dei repubblicani alla Camera: i risultati delle elezioni di midterm negli Usa.

A cura di Redazione

Piuttosto sorprendenti i risultati delle elezioni di midterm 2022, mentre si va completando lo spoglio delle votazioni dell'8 novembre. Con buona probabilità, i repubblicani vanno verso la vittoria sui democratici alla Camera dei Rappresentanti, seppur con un margine inferiore alle attese, ma non sono ancora riusciti ad imporsi al Senato, smentendo in parte i sondaggi e le previsioni della vigilia. Sconfitta a metà, dunque, per il presidente in carica Joe Biden su cui continua ad aleggiare l'ombra del suo precedessore, Donald Trump. Vediamo, nello specifico, cosa è successo negli Stati Uniti, come cambierà la composizione delle due Camere del Congresso dopo le elezioni di metà mandato e come questo risultato potrà influire sulle presidenziali del 2024.

I risultati delle elezioni di midterm alla Camera e al Senato

Come sappiamo, con le elezioni si rinnovano le due Camere del Congresso: il Senato degli Stati Uniti e la Camera dei Rappresentanti. Con queste votazioni si rinnovano tutti i 435 deputati e 35 dei 100 senatori. Al momento, per quello che riguarda la Camera, sono stati assegnati con certezza 169 seggi ai democratici, mentre 193 sono appannaggio dei repubblicani. La maggioranza è a quota 218 e le proiezioni lasciano intendere che i repubblicani possano raggiungerla, seppur con uno scarto inferiore a quello ipotizzato alla vigilia. Diversa la situazione al Senato, dove sono 48 i seggi dei democratici e 47 quelli dei repubblicani: qui il partito del presidente Joe Biden rischia seriamente di sovvertire i pronostici della vigilia e conquistare una risicata maggioranza (probabile che si debba attendere il risultato della Georgia, dove i candidati Warnock e Walker potrebbero essere costretti al ballottaggio).

Cosa succede ora

I temi caldi di queste elezioni sono stati l’economia, l’aborto e per la politica estera l’Ucraina, su cui i repubblicani hanno posizioni diverse. Su quest'ultimo punto in particolare Marjorie Taylor Greene, deputata vicina alla setta Qanon, nel corso di un comizio al fianco dell'ex presidente Trump ha dichiarato: "Con una maggioranza repubblicana, all'Ucraina non andrà più neanche un penny".

Ma soprattutto, i risultati di oggi sono importanti anche per l’ex presidente Usa Donald Trump dal momento che l'ex tycoon aveva affermato che si sarebbe candidato alle presidenziali del 2024 in caso di esito positivo delle elezioni di midterm.

I risultati sul referendum sull'aborto in 5 Stati

Martedì in cinque stati gli elettori sono stati chiamati a votare anche per referendum sull'aborto: in Michigan, California e Vermont per garantire il diritto della libertà riproduttiva, in Kentucky e Montana invece per limitare l'accesso all'interruzione di gravidanza. Il Tennesse ha invece votato a favore dell'abolizione della schiavitù.