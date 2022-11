Reuters: “Trump si candiderà alla presidenza USA, l’annuncio arriverà dopo le Midterm 2022” L’indiscrezione dell’autorevole di stampa britannica. L’annuncio ufficiale del tycoon americano, che correrà per la Casa Bianca per la terza volta, dovrebbe arrivare prima del ‘Giorno del Ringraziamento’

Donald Trump tornerà a correre per la Casa Bianca e l’annuncio ufficiale arriverà dopo le Midterm 2022. L’indiscrezione è dell'autorevole Reuters, che cita tre stretti – e anonimi – consiglieri dell'ex presidente USA. Dopo la vittoria nel 2016 contro Hillary Clinton e la sconfitta quattro anni dopo contro Joe Biden, Trump ci proverà per la terza volta, con l’obiettivo di tornare nell"ufficio ovale' a Washington nel 2024.

Reuters evidenzia come il tycoon newyorkese stia tempestando di telefonate tutti i suoi maggior collaboratori per valutare tutti i possibili scenari e capire quale sia il momento migliore per l’annuncio. Nel frattempo vuole trarre vantaggio dalle prevedibili vittorie dei repubblicani alle elezioni di ‘metà mandato' in programma martedì 8 novembre, come hanno affermato tre suoi consiglieri.

"Penso che come una falena è attirata dal fuoco, Trump correrà nel 2024", ha detto a Reuters un consigliere senior, parlando in condizione di anonimato. "Penso che voglia candidarsi e dare l'annuncio prima che il Thanksgiving gli dia un grande vantaggio sui suoi avversari".

La strategia quindi è quella di giocare di anticipo rispetto ai suoi avversari e presentarsi come candidato già tra qualche settimana. "Una fonte che conosce i piani di Trump ha affermato che intende annunciare la sua campagna per la rielezione poco dopo le elezioni di martedì e ha sondato la sua possibile squadra" scrive Reuters.

Secondo gli ultimi sondaggi elettorali è molto probabile che alle Midterm 2022 i repubblicani ottengano la maggioranza alla Camera, con buone possibilità di prendere il controllo del Senato. Così certamente proverranno a influenzare la politica estera del presidente Biden, non solo con l’obiettivo di modificarne l’azione ma anche per ostacolarne l’agenda a fini elettorali in vista delle presidenziali di novembre 2024.