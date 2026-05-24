Iran, la guerra in diretta, Trump: “Accordo in gran parte negoziato”, ma i Pasdaran negano: “Fa solo propaganda, controlliamo Hormuz”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, domenica 24 maggio, in tempo reale. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato sui social media che "un accordo è stato in gran parte negoziato, in attesa di essere finalizzato". Il capo della Casa Bianca ha aggiunto che l'intesa include la riapertura dello Stretto di Hormuz, e che i dettagli saranno resi noti a breve. I Pasdaran tuttavia smentiscono: Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto gestione iraniana, l'annuncio del tycoon è "incompleto e incoerente con la realtà" e "sul nucleare non c'è alcun impegno".