Iran, la guerra in diretta, Trump: “Accordo in gran parte negoziato”, ma i Pasdaran negano: “Fa solo propaganda, controlliamo Hormuz”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, domenica 24 maggio, in tempo reale. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato sui social media che "un accordo è stato in gran parte negoziato, in attesa di essere finalizzato". Il capo della Casa Bianca ha aggiunto che l'intesa include la riapertura dello Stretto di Hormuz, e che i dettagli saranno resi noti a breve. I Pasdaran tuttavia smentiscono: Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto gestione iraniana, l'annuncio del tycoon è "incompleto e incoerente con la realtà" e "sul nucleare non c'è alcun impegno".
Agenzia Iran: "La situazione a Hormuz non tornerà alle condizioni precedenti alla guerra"
La situazione nello Stretto di Hormuz "non tornerà alle condizioni precedenti alla guerra" in caso di accordo con gli Stati Uniti. Lo riporta l'agenzia iraniana Tasnim secondo cui l'Iran intende continuare a esercitare la propria sovranita' sullo stretto di Hormuz "in diversi modi". I dettagli – precisa l'agenzia – verranno annunciati successivamente. Il numero di navi autorizzate a transitare attraverso Hormuz dovrebbe tornare ai livelli precedenti alla guerra entro un periodo di 30 giorni, scrive ancora l'agenzia pubblica ma la condizione è che "il blocco navale americano sia revocato entro trenta giorni", altrimenti "non cambiera' nulla".
Trump: "Un accordo con l'Iran è stato in gran parte negoziato"
Il presidente Donald Trump ha dichiarato ieri che un accordo tra Stati Uniti e Iran è stato "in gran parte negoziato" e che lo Stretto di Hormuz verrà riaperto, segnalando un potenziale slancio verso la fine della guerra iniziata il 28 febbraio . "È stato in gran parte negoziato un accordo, in attesa di essere finalizzato, tra gli Stati Uniti d'America, la Repubblica islamica dell'Iran e i vari altri Paesi", ha scritto Trump su Truth Social .