Iran, la guerra in diretta, Trump: “Accordo con l’Iran in due o tre giorni”. Netanyahu: “La battaglia non è ancora finita”

"L'Iran e Hezbollah sono più deboli che mai e la nostra battaglia con loro non è ancora finita con loro" Lo ha dichiarato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu nonostante l'invito perentorio di Trump a smetetre di lanciare attacchi. In un brevissimo post sulla sua piattaforma Truth Social, Donald Trump infatti aveva chiesto a Israele e all'Iran di "cessare immediatamente di sparare". Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie ha annunciato invece che, a seguito della ferma reazione dell'Iran contro il regime israeliano, le operazioni militari sono state sospese avvertendo al contempo di "attacchi più duri e devastanti»"qualora Israele riprendesse i bombardamenti sul Libano. Lo scrive Irna.