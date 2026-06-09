Iran, la guerra in diretta, Trump: “Accordo con l’Iran in due o tre giorni”. Netanyahu: “La battaglia non è ancora finita”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 9 giugno 2026 in tempo reale. Il Presidente Usa Donald Trump ha annunciato che "Siamo alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo con l'Iran", aggiungendo che potrebbe essere raggiunto in "due o tre giorni". Il Premier Netanyahu però avverte: "La battaglia non è ancora finita, in Libano vado avanti". Teheran: "Attacchi più duri e devastanti se Israele riprende i bombardamenti sul Libano". Elicottero Usa caduto vicino allo stretto di Hormuz, in salvo l'equipaggio. Hezbollah rivendica 16 attacchi contro forze israeliane. In Iran ripresi i voli all'aeroporto di Teheran.
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In Iran ripresi i voli all'aeroporto di Teheran
I voli all'Imam Khomeini International Airport di Teheran sono ripresi dopo la sospensione disposta nella notte tra domenica e lunedì a causa dei bombardamenti israeliani. Lo riferiscono le agenzie di stampa iraniane Mehr e Fars. «Con il ritorno alla normalità delle condizioni operative del settore aereo nazionale, tutti i servizi operativi sono ripresi», ha dichiarato il portavoce dell'aeroporto, Javad Salehi Artimani, citato dai media locali.
Israele intercetta drone lanciato dallo Yemen su Eilat
Un drone lanciato dallo Yemen dai ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, è stato intercettato dalle difese aeree israeliane sopra la città di Eilat, nel sud del Paese. Lo ha riferito l'esercito israeliano, precisando che poco prima erano scattate le sirene d'allarme nell'area. Secondo le informazioni diffuse dalle Idf, il velivolo senza pilota è stato abbattuto prima di colpire il territorio israeliano.
Hezbollah rivendica 16 attacchi contro forze israeliane
Hezbollah ha rivendicato 16 attacchi contro le forze israeliane nel Libano meridionale, affermando di aver colpito concentrazioni di truppe, veicoli militari e mezzi logistici in diverse aree lungo il confine. In una serie di comunicati citati da Al Jazeera, il movimento sciita libanese ha dichiarato di aver preso di mira più volte soldati e veicoli israeliani nelle zone di Beit Yahoun, Rachaf, Naqoura, At-Tiri e Aainata. Tra le operazioni rivendicate figurano anche attacchi con droni contro un veicolo per le comunicazioni nei pressi del castello di Beaufort e contro una postazione di artiglieria nell'area di Odaisseh. Hezbollah ha inoltre sostenuto di aver colpito con missili guidati e artiglieria la periferia sudorientale di Yohmor al-Shaqif, affermando di aver distrutto diversi veicoli per il trasporto di munizioni e bulldozer militari.
Libano: raid israeliano su Tiro, 5 morti e 8 feriti
Un raid israeliano sulla città di Tiro, nel sud del Libano, ha causato cinque morti e otto feriti. Lo ha riferito il ministero della Salute libanese. "Un raid del nemico israeliano sulla città di Tiro, vicino al centro della Croce Rossa, ha provocato cinque martiri e otto feriti, quattro dei quali paramedici della Croce Rossa", si legge nella nota del ministero.
Netanyahu: "In Libano la nostra battaglia non è ancora finita"
"L'Iran e Hezbollah sono più deboli che mai e la nostra battaglia con loro non è ancora finita con loro" Lo ha dichiarato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu nonostante l'invito perentorio di Trump a smetetre di lanciare attacchi. In un brevissimo post sulla sua piattaforma Truth Social, Donald Trump infatti aveva chiesto a Israele e all'Iran di "cessare immediatamente di sparare". Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie ha annunciato invece che, a seguito della ferma reazione dell'Iran contro il regime israeliano, le operazioni militari sono state sospese avvertendo al contempo di "attacchi più duri e devastanti»"qualora Israele riprendesse i bombardamenti sul Libano. Lo scrive Irna.
Trump: “Assedio economico dell’Iran è meglio di un’operazione militare, non avranno l'atomica"
"Stiamo andando verso la privazione totale dell'Iran delle armi nucleari". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, parlando con i giornalisti al termine della finale di Nba." Non gli permetteremo di avere un'arma nucleare", ha spiegato, aggiungendo: "L'accordo sarà molto migliore di quello siglato da Obama”. "L'assedio economico sull'Iran è meglio dell'opzione militare", ha chiarito poi Trump
Elicottero d'attacco Apache Usa precipitato a Hormuz, i piloti recuperati
Un elicottero d'attacco Apache dell'esercito americano è precipitato nelle scorse ore nei pressi dello Stretto di Hormuz. La notizia è stata confermata dal presidente americano, Donald Trump, che ha reso noto che "i due piloti sono salvi". Al momento non è chiaro se il velivolo sia stato abbattuto dal fuoco iraniano, se abbia subito un guasto meccanico o se l'incidente sia stato causato da altri fattori.
Trump: “Siamo alle fasi finali dell’ accordo con l’Iran”
"Siamo alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo con l'Iran". Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump ai giornalisti dopo aver assistito alle finali dell'Nba a New York. Trump ha aggiunto che l'accordo potrebbe essere raggiunto in "due o tre giorni". "I negoziati con l'Iran sono in corso, non si sono fermati. Penso che potremo avere almeno un'idea tra uno o due giorni. Credo stiano andando bene" ha dichiarato il presidente americano,
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 9 giugno
Il Presidente Usa Donald Trump ha annunciato che "Siamo alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo con l'Iran", aggiungendo che potrebbe essere raggiunto in "due o tre giorni". Il Premier Netanyahu però avverte: "La battaglia non è ancora finita, in Libano vado avanti". Elicottero Usa caduto vicino allo stretto di Hormuz, in salvo l'equipaggio. Hezbollah rivendica 16 attacchi contro forze israeliane. Gli Houthi vietano la navigazione a Israele nel Mar Rosso