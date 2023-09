Torte in faccia a Michael O’Leary, ceo di Ryanair: “Basta inquinare”, e lui risponde: “Deliziose” Il presidente della nota compagnia low cost era lì per protestare contro i ripetuti scioperi dei controllori del traffico aereo. O’Leary l’ha presa sportivamente: “ben fatto” ha risposto, e “deliziosa” ha detto al cronista che gli chiedeva come fosse la crema.

A cura di Biagio Chiariello

"Benvenuto in Belgio, basta inquinare", e poi due torte in faccia. Il capo di Ryanair, Michael O'Leary, è stato accolto così di fronte agli edifici della Commissione Europea a Bruxelles. Autori dell'azione sono stati due attivisti che hanno spiegato come il numero uno della low cost irlandese non avesse "pagato la tariffa nascosta per evitare il lancio di torte in faccia".

O'Leary era invece in Belgio per protestare contro i ripetuti scioperi dei controllori del traffico aereo nell'Ue – che hanno avuto un impatto sulla compagnia aerea irlandese low-cost – e consegnare una petizione firmata a quanto pare da oltre un milione di passeggeri contro le chiusure degli spazi aerei.

"Benvenuto in Belgio", ha detto uno degli attivisti mentre tirava la torta. "Stop all'inquinamento degli aerei", ha detto l'altra attivista. O'Leary – che posava accanto a un'immagine di cartone della presidente Ursula von der Leyen – ha comunque preso bene la bravata. "Ben fatto" ha detto subito dopo aver ricevuto le torte in faccia, che ha poi giudicato "deliziose" rispondendo al cronista che gli chiedeva come fosse la crema.

"Accoglienza calorosa a Bruxelles oggi per festeggiare le nostre 7 nuove rotte per l'Inverno 2023: i passeggeri sono così soddisfatti delle nostre rotte e della petizione che stanno festeggiando con una torta. Abbiamo tariffe basse e gustose!", ha scritto su X (Twitter) la stessa Ryanair pubblicando una foto di O'Leary macchiato di crema.

La protesta degli attivisti avviene mentre i piloti di Ryanair in Belgio hanno annunciato un nuovo sciopero per il 14 e 15 settembre – il quarto in due mesi – per questioni di salario e condizioni di lavoro.