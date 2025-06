Terremoto in Colombia, forte scossa di magnitudo 6,5 vicino Bogotà: “Lunga diversi secondi” Paura in Colombia, dove oggi un forte terremoto di magnitudo 6.5 è stato avvertito con forza nella capitale Bogotà. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Susanna Picone

Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi in Colombia. La scossa, di magnitudo 6.5 e lunga diversi secondi, ha scosso Bogotà e altre città colombiane, secondo le prime informazioni diffuse dal Servizio Geologico Nazionale. L'epicentro del terremoto è stato a Paratebueno, a circa 187 km dalla capitale. La profondità del sisma è stata rilevata a circa 10 km. L'Us Geological Survey – il Servizio geologico degli Stati Uniti – ha stimato invece la magnitudo del sisma in 6,3.

Il terremoto ha colpito la Colombia alle 8:08 ora locale di oggi, domenica 8 giugno, le 15:08 in Italia. Al momento non sono stati segnalati danni gravi né vittime, ma le autorità locali sono al lavoro per effettuare verifiche nelle aree potenzialmente colpite. In rete circolano dei video che mostrano molte persone scese in strada dopo aver avvertito la forte scossa della domenica mattina.

Pochi minuti dopo la prima forte scossa, alle 8:20 ora locale, il Servizio geologico nazionale ha segnalato un altro terremoto di magnitudo 4.0 e profondità ridotta (meno di 30 km), nello stesso comune di Paratebueno, situato nel dipartimento di Cundinamarca. E ancora, alle 8:37 si è verificato un ulteriore sisma di assestamento di magnitudo 4.5. La società di gestione stradale Coviandina ha comunicato che, a causa dell'emergenza, è in atto la chiusura temporanea e preventiva degli imbocchi delle gallerie, dei ponti, dei viadotti e dei punti critici.