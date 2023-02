Tensioni tra Moldavia e Russia, la presidente Sandu: “Da Mosca guerra ibrida contro di noi” “Non credo che ci sarà un attacco imminente da parte della Russia ma c’è in corso una guerra ibrida nei confronti della Moldavia”, così la presidente della Moldavia Maia Sandu dopo le accuse di un presunto piano russo per rovesciare il suo governo filoeuropeista.

A cura di Chiara Ammendola

La presidente Maia Sandu

Continua a crescere la tensione tra Russia e Moldavia dopo che la presidente Maia Sandu ha accusato Mosca di aver pronto un piano per portare a termine un colpo di stato nel paese. Questa mattina durante un suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco è tornata a parlare del possibile piano russo per sovvertire l’ordine democratico della Moldavia: “Non credo che ci sarà un attacco imminente da parte della Russia – ha spiegato – ma c'è in corso una guerra ibrida nei confronti della Moldavia”.

Le accuse sono state rispedite al mittente dal ministero degli Esteri russo che le ha respinte definendole "completamente infondate". La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha poi aggiunto che Mosca rimane aperta a un dialogo "costruttivo e pragmatico" con il governo moldavo a Chisinau: “Sfortunatamente – ha detto – è improbabile che la rotta di Chisinau verso la Russia cambi”.

Sulla questione è intervenuto anche il segretario di Stato americano Antony Blinken che ha espresso "profonda preoccupazione" per la prospettiva di un'ulteriore ingerenza russa con la Moldova, mentre la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha espresso, in una lettera aperta, la "solidarietà incrollabile" con la Moldova. "Il posto della Repubblica di Moldavia è con noi, nella famiglia europea", ha affermato.

La tensione in Moldavia però resta molta alta. Qualche giorno fa Sandu aveva denunciato che due missili avevano attraversato il suo spazio aereo, convocando l'ambasciatore russo, da qui la decisione di chiudere lo spazio aereo per tre ore.