Cosa sta succedendo in Moldavia dopo le tensioni con la Russia: spazio aereo chiuso per 3 ore Tensione sempre più alta in Moldavia. La premier Sandu: “Russia progetta golpe contro di noi ma fallirà”. Mosca nega. Qualche giorno fa Chișinău aveva denunciato che un missile aveva attraversato il proprio spazio aereo e convocato l’ambasciatore russo.

La Russia starebbe pianificando un golpe in Moldavia per prendere il controllo del Paese e impedire il processo di integrazione europea.

Ad affermarlo è la presidente del Paese, Maia Sandu, secondo la quale esisterebbe un piano di Mosca per “rovesciare il governo del Paese” tramite “azioni di sabotatori con addestramento militare, mimetizzati in abiti civili, che intraprendano azioni violente, attacchino edifici statali e prendano ostaggi”.

Mosca progetta colpo di stato

Obiettivo “fermare il processo di integrazione europea”. Sandu ha specificato che queste informazioni le sono state date la scorsa settimana dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e sono state confermate dai servizi segreti moldavi.

Il presunto colpo di stato verrebbe realizzato con l'aiuto di cittadini di Bielorussia, Serbia e Montenegro, uomini addestrati militarmente ma che si travestirebbero in abiti civili per simulare proteste. In tal senso il consigliere per la sicurezza Oleksiy Danilov sostiene che in Turchia si trovi attualmente una squadra di miliziani ceceni pronti a dirigersi in Moldavia.

Ieri il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, aveva definito le indiscrezioni “profondamente preoccupanti”. Ma contemporaneamente è arrivata la smentita del portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakhina, che ha definito “assolutamente infondate” le dichiarazioni della leader moldava, aggiungendo che si tratta di un "classico esempio di citazione di presunte informazioni classificate, impossibili da verificare, per poi utilizzarle per giustificare le proprie azioni illegali".

Spazio aereo chiuso per tre ore

La tensione in Moldavia però resta molta alta. Qualche giorno fa aveva denunciato che due missili avevano attraversato il suo spazio aereo ed ha convocato l'ambasciatore russo; ed è notizia di oggi la chiusura dello spazio aereo per tre ore.

Ad annunciarlo è stata la compagnia Air Moldova sulla sua pagina Facebook, senza fornire spiegazioni sui motivi. “Cari passeggeri – si legge nel messaggio – in questo momento lo spazio aereo della Repubblica di Moldavia è chiuso, stiamo aspettando la ripresa dei voli. Il programma di oggi subirà delle modifiche“. Lo stop è durato dalle 11.24 locali, al fine di garantire la sicurezza dell’aviazione civile, alle 14.47 locali (le 13.47 in Italia) e pare che fosse motivato da ragioni di sicurezza.