In Moldavia sale la tensione: due missili russi hanno sorvolato il Paese, convocato l’ambasciatore

A cura di Davide Falcioni

Due missili russi avrebbero sorvolato lo spazio aereo rumeno e moldavo prima di entrare in Ucraina oggi. Lo afferma Valeriy Zaluzhnyi, comandante in capo delle forze armate ucraine, secondo il quale 2 missili Kalibr lanciati dal Mar Nero sarebbero entrati nello spazio aereo moldavo, poi avrebbero sorvolato la Romania infine sarebbero entrati in Ucraina nel punto in cui i confini dei tre Paesi si incontrano.

Ukrainska Pravda, citando il portavoce dell'aeronautica militare, sostiene che l'Ucraina avrebbe avuto la capacità di abbattere i missili ma non l'ha fatto perché non voleva mettere in pericolo i civili in paesi stranieri.

Il ministero della Difesa rumeno ha dichiarato di non essere ancora in grado di confermare tale notizie, mentre la Moldavia è stata decisamente più risoluta ed ha convocato l'ambasciatore della Federazione Russa, Oleg Vasnetsov, presso il Ministero degli Affari Esteri e dell'Integrazione Europea. In una nota il capo della diplomazia ha dichiarato che l'ambasciatore è stato convocato a seguito dell"‘inaccettabile violazione dello spazio aereo" nazionale. Il Ministero ha aggiunto che la guerra di aggressione russa in Ucraina e gli attacchi missilistici colpiscono direttamente e negativamente i cittadini della Repubblica di Moldavia.

Non è la prima volta che lo spazio aereo della Repubblica di Moldavia viene illegalmente sorvolato da missili russi. Il 10 ottobre scorso il ministero della Difesa di Chisinau rivelò che erano stati individuati tre missili che avevano attraversato lo spazio aereo del Paese, nel contesto di attacchi aerei russi su diverse città dell'Ucraina. Allo stesso modo, sul territorio moldavo sono stati rilevati diversi resti di missili o interi razzi. L'ultimo caso è avvenuto il mese scorso nel nord del Paese, dove sono stati trovati dalla polizia di frontiera pezzi di un razzo contenente 80 chilogrammi di esplosivo.

L'incidente odierno arriva pochi giorni dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato pubblicamente di aver notificato alle autorità di Chisinau che Mosca stava cercando di destabilizzare la Repubblica di Moldavia. Le informazioni provenivano da documenti sequestrati dall'intelligence ucraina.