Spara ad una bimba di 6 anni e ai genitori: il pallone con cui stavano giocando gli era entrato in casa I fatti sono avvenuti a Charlotte, nella Carolina del Nord. La polizia è sulle tracce Robert Louis Singletary, 24 enne definito “armato e pericoloso”. Il papà della piccola è grave.

A cura di Biagio Chiariello

Kinsley White e il sospettato Robert Louis Singletary,

Una bambina di 6 anni e suo padre sono rimasti gravemente feriti quando un vicino avrebbe iniziato a sparare dopo che un pallone da basket è rotolato nel suo cortile.

L'ennesima sparatoria negli USA arriva da Charlotte, nella Carolina del Nord. Il sospetto, Robert Louis Singletary, 24 anni, è in fuga: dovrebbe essere "armato e pericoloso", ha detto la polizia della contea di Gaston.

I fatti risalgono alla sera di martedì 18 aprile. I bambini stavano "giocando a basket, e una palla è finita nel cortile" del sospettato "e sono andati a prenderla", ha detto il vicino, Jonathan Robertson, all'emittente WBTV, affiliata della CNN. Pare che già in altre occasioni Singletary fosse stato ‘infastidito' in modo analogo. "Non ci saremmo mai aspettati che qualcuno avrebbe tirato fuori una pistola con tutti quei ragazzini", ha detto. "Voglio dire, è qualcosa folle" ha aggiunto l'uomo.

La piccola, Kinsley White, e il papà, William White, sono finiti in ospedale: la bambina è stata dimessa con alcuni punti di sutura sulla guancia, mentre l'uomo resta ricoverato. Le sue condizioni vengono definite gravi. Anche la mamma, Ashley, è stata coinvolta nella sparatoria. Ma se l'è cavata con qualche ferita lieve.

La bimba, stando a quanto si legge sui media locali, in quei concitati momenti avrebbe urlato all'uomo che impugnava la pistola: "Perché spari? Perché spari al mio papà?".

Il 24enne è poi fuggito. È accusato di tentato omicidio di primo grado, aggressione con un'arma mortale con l'intento di uccidere e possesso di un'arma da fuoco. "Voglio dire alla gente della contea di Gaston: questo tipo di violenza non resterà impunita", ha detto il capo della polizia Stephen Zill in una nota ufficiale.