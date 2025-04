video suggerito

Spagna, si ferma in autostrada e si avvicina alla polizia: “Ho un cadavere nel bagagliaio” Arrestato dalla polizia catalana un uomo di 43 anni: di quanto accaduto si sa ancora poco, quel che è certo è che il corpo di una donna senza vita era davvero nascosto nel bagagliaio della sua auto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Susanna Picone

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo in Spagna si è fermato con la sua auto lungo la corsia d’emergenza di un’autostrada per avvicinarsi a una pattuglia di polizia e confessare dinanzi a loro che nascondeva un cadavere nel bagagliaio. Ed effettivamente la polizia, procedendo subito con un controllo, ha verificato che in quell’auto c’era davvero il corpo senza vita di una donna.

L’uomo, un quarantenne, è stato quindi arrestato dai Mossos d'Esquadra, la polizia catalana. Tutto è accaduto lungo l'autostrada AP-7 in Tarragona, in Catalogna, nel pomeriggio di ieri, venerdì 18 aprile.

Secondo quanto ricostruito, una pattuglia dei Mossos stava prestando assistenza a un'autogru del soccorso stradale sull'autostrada AP-7, all'altezza della località di Constati, in Tarragona, quando gli agenti hanno visto che un automobilista si era fermato nella corsia di emergenza. L’uomo era l’unica persona a bordo dell’auto: è sceso e si è avvicinato a loro per confessare che trasportava nel bagagliaio un cadavere.

Subito dopo che gli agenti hanno verificato le sue dichiarazioni l’uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Secondo le informazioni finora diffuse dalla polizia locale, la donna trovata morta nel bagagliaio non è ancora stata identificata e sarà sottoposta ad autopsia nelle prossime ore all'Istituto anatomico forense di Tarragona.

Sul caso è stata aperta un'inchiesta coordinata dalla Divisione di Indagini Criminali di Tarragona che è stata secretata.