Guida pericolosamente in A14, fermato dalla polizia: era ubriaco e con 176 kg di hashish in auto

La polizia stradale ha fermato il 51ene per guida pericolosa trovandolo ubriaco ma dall’auto arrivava un forte odore che ha fatto scattare altri controlli. Nel bagagliaio 176 kg di droga.

Fermato dalla polizia stradale perché procedeva pericolosamente lungo il tratto emiliano dell’autostrada A14, un uomo di 51 anni è stato arrestato perché rinvenuto ubriaco e soprattutto con l’auto piena di hashish per un totale di oltre 176 kg di droga. L’episodio nei giorni scorsi durante un servizio di controllo stradale lungo la rete autostradale nel tratto dell’A14 compreso tra Rimini e Bologna.

Diverse pattuglie del Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna, con il supporto della Sottosezione Autostradale di Bologna Sud, infatti erano impegnate in zona in servizi di prevenzione e vigilanza nell’ambito delle attività di contrasto ai reati predatori commessi nelle aree di servizio dell’autostrada. Proprio una pattuglia si è imbattuta in una Jeep scura che procedeva con manovre di guida pericolose nei pressi dello svincolo di collegamento tra l’A1 e l’A14.

L’automobilista ha intralciato in più occasioni la marcia di altri veicoli prima di essere intercettato e fermato dalla polizia che lo ha fatto accostare. L’uomo, in evidente stato di alterazione e senza cintura, è stato quindi sottoposto al test dell’etilometro, che ha dato esito positivo. Durante il controllo però gli agenti si sono accorti che dalla stessa vettura arrivava un odore molto forte che li ha insospettiti.

A questo punto è scattato un controllo anche a bordo del mezzo con la scoperta di 5 borsoni occultati da un telo di colore nero nel bagagliaio. Dentro i contenitori erano stipati numerosi sacchi trasparenti termosaldati contenete hashish per un totale di oltre 176 kg di sostanza stupefacente.

Il 51enne quindi è stato fermato e portato in centrale e nei suoi confronti sono scattati ulteriori controlli con una perquisizione domiciliare. Qui in effetti sono stati rinvenuti ulteriori 18 kg di marijuana in un borsone nascosto in garage. Per lui è scattato così l’arresto a cui si aggiungono diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui “la pericolosa percorrenza dello svincolo effettuata in modo da interferire con la traiettoria dei veicoli in transito; il cambio di corsia senza la prescritta segnalazione preventiva; e la mancata utilizzazione delle cinture di sicurezza”.