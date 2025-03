Sopravvive per sei giorni intrappolata in auto dopo un incidente: si è nutrita da una pozzanghera

video suggerito

Si è probabilmente addormentata al volante della sua auto, Brieonna Cassell, una donna americana di 41 anni, scomparsa una settimana fa e ritrovata miracolosamente viva in una "buca molto ampia e profonda" nei pressi di Chicago.

A cura di Biagio Chiariello

"Una straordinaria dimostrazione della sua volontà di vivere." Con queste parole, le autorità hanno descritto il caso di Brieonna Cassell, una donna americana di 41 anni, scomparsa da quasi una settimana e ritrovata viva dopo essersi schiantata con la sua auto in una buca profonda oltre 3 metri, vicino alla cittadina di Brook, a circa cento chilometri a sud di Chicago, nell'Illinois.

La donna, madre di tre figli, era in viaggio per visitare un'amica nella zona di Wheatfield e Demotte, nel nord-ovest dell'Indiana, quando, mercoledì 5 marzo, si sono perse improvvisamente le sue tracce, come riferito dall'ufficio dello sceriffo della contea di Newton. Si ritiene che la donna abbia avuto un colpo di sonno al volante della sua Ford Taurus, finendo fuori strada.

L'auto si è schiantata in una "buca molto ampia e profonda", nascosta alla vista dalla strada, ha raccontato il padre di Cassell, Delmar Caldwell, all'emittente ABC7 Chicago. Nonostante le sue urla, nessuno è riuscito a sentirla, e nel frattempo il cellulare si è scaricato. Intrappolata nell'abitacolo, la donna, per sopravvivere, ha lanciato un cardigan fuori dal finestrino posteriore. Con questo è riuscita a raccogliere acqua da una vicina pozzanghera, che poi ha succhiato direttamente dall'indumento.

La famiglia di Brieonna si è unita alle squadre di soccorso, finché, martedì 11 marzo, Johnny Martinez, che stava utilizzando un’attrezzatura di drenaggio nei paraggi, ha individuato un veicolo ribaltato su un lato. Secondo l'ufficio dello sceriffo, Brieonna era ancora "cosciente, in grado di parlare e in attesa di aiuto". Lo stesso giorno, il supervisore di Martinez, Jeremy Vanderwell, ha raccontato: "‘Sei proprio tu?', le ho chiesto. ‘La tua famiglia ti stava cercando. Ci sono post ovunque sui social media'. Poi ho aggiunto: ‘Non posso credere che tu sia stata lì dentro così a lungo'."

La donna è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Chicago. Ha riportato gravi ferite alle costole, a un polso e soprattutto alle gambe, che rischia di perdere. Attualmente si trova ricoverata in terapia intensiva e dovrebbe essere sottoposta a un intervento chirurgico a breve, come riferito dalla famiglia. "Non vedo l’ora di abbracciarla e baciarla, anche se probabilmente non posso farlo viste le sue condizioni", ha dichiarato sua madre, Kim Brown.