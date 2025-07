Come la polizia ha liberato due bambini intrappolati sotto il sole: l’auto aveva raggiunto i 47°C Due bambini sono stati tratti in salvo dalla polizia dopo essere rimasti chiusi in un’auto rovente ad oltre 47°C, davanti a un centro commerciale nello Stato USA della Georgia. Le immagini riprese dalle bodycam mostrano il momento del liberazione dei piccoli. Le autorità hanno arrestato un uomo, J’quawn Dixon: si tratterebbe del padre. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia sfiorata nello Stato USA della Georgia, dove due bambini sono stati trovati chiusi in un’auto bollente nel parcheggio del Cumberland Mall, nella contea di Cobb. A dare l’allarme, una donna che ha notato i piccoli in lacrime, visibilmente angosciati e intrappolati nel veicolo sotto il sole cocente. Erano da soli, impotenti, mentre l’abitacolo si trasformava in una trappola mortale. La chiamata al 911 è arrivata poco dopo le 13:00. Gli agenti sono intervenuti senza esitazione: hanno rotto il finestrino e hanno tirato fuori i bambini, salvandoli appena in tempo.

Le immagini riprese dalle bodycam raccontano la scena drammatica: uno degli agenti afferra un bambino e lo stringe al petto, sussurrando “sta bene”, ma subito dopo si accorge del calore insopportabile. All’interno dell’auto, la temperatura aveva raggiunto i 47,2°C. Una fornace. Un vero e proprio inferno.

La polizia della contea di Cobb ha lodato il gesto eroico di chi ha fatto la segnalazione:

Un GRAZIE ENORME ai cittadini premurosi che hanno chiamato il 911. Il loro intervento è stato decisivo. Hanno visto qualcosa, hanno agito. Ed è per questo che quei bambini oggi sono vivi."

Mezz’ora dopo il salvataggio, gli agenti hanno rintracciato e arrestato J’quawn Dixon, residente a Snellville. L’uomo è accusato di due gravi capi d’imputazione per crudeltà verso minori. Il mandato d’arresto è chiaro: per "negligenza criminale", ha inflitto ai bambini un dolore fisico o mentale crudele e ingiustificabile, lasciandoli chiusi in un’auto senza aria condizionata per ben 41 lunghissimi minuti.

Dixon è stato trasferito nel centro di detenzione della contea, con una cauzione fissata a 10.000 dollari. È tornato in libertà il giorno dopo. Le autorità non hanno confermato il legame esatto con i piccoli, ma fonti giornalistiche riferiscono che si tratterebbe del padre, che li avrebbe abbandonati nell’auto per fare la spesa.

I dati del National Safety Council parlano chiaro e fanno rabbrividire: ogni anno, negli Stati Uniti, in media 37 bambini muoiono per colpi di calore dopo essere stati lasciati soli in auto. Nel solo 2024, i decessi già registrati sono 39. E il pericolo non dipende solo da temperature estreme: bastano 21°C all’esterno perché l’interno di un’auto chiusa diventi letale in pochi minuti.