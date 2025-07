video suggerito

Morta dopo tre giorni di agonia la 18enne Valentina Casini, vittima sabato di un incidente sull'A1 Valentina Casini, 18 anni, è morta dopo tre giorni di ricovero all'Ospedale Maggiore di Bologna. Era rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto il 5 luglio sull'A1, nel tratto di Cantone di Mugnano. Coinvolti altri tre giovani.

A cura di Davide Falcioni

Non ce l’ha fatta Valentina Casini, la ragazza di appena 18 anni rimasta gravemente ferita nel terribile incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato 5 luglio sull’autostrada A1. Dopo tre giorni di ricovero in terapia intensiva all’Ospedale Maggiore di Bologna, il suo cuore ha smesso di battere nella giornata di ieri, martedì 8 luglio.

Il drammatico incidente si è verificato intorno alle 23:45 di venerdì nei pressi del Cantone di Mugnano dell'autostrada A1, vicino a un cavalcavia, lungo la carreggiata sud in direzione Bologna. Coinvolti nello scontro tre veicoli su cui viaggiavano diversi giovani, presumibilmente diretti verso una meta di vacanza.

La dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul posto con la sottosezione di Modena Nord. L’impatto è stato devastante e le condizioni di Valentina Casini sono apparse da subito gravissime. I sanitari del 118, giunti rapidamente anche con l’elicottero notturno decollato da Bologna, hanno proceduto al trasporto d’urgenza della ragazza al Maggiore, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

A liberarla dalle lamiere dell’auto è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Modena, che hanno operato anche per estrarre gli altri feriti. Tre in totale le persone coinvolte: un uomo di 30 anni e una donna di 28, entrambi trasportati al Policlinico di Modena con ferite fortunatamente non gravi, e una terza ragazza di 23 anni che ha riportato solo lievi contusioni e non ha avuto bisogno di ricovero.