Si nasconde nel carrello dell’aereo e sopravvive per 11 ore in volo dal Sud Africa in Europa Il passeggero è stato scoperto domenica nello scompartimento della ruota sotto la parte anteriore di un aereo cargo atterrato all’aeroporto di Amsterdam.

A cura di Antonio Palma

"È decisamente insolito che qualcuno sia riuscito a sopravvivere al freddo a una tale altezza, molto, molto insolito", così le autorità olandesi hanno commentato l’incredibile scoperta avvenuta durante i controlli allo scalo aeroportuale di Schiphol, ad Amsterdam, dove gli agenti hanno trovato un uomo nascosto nel carrello di un aereo cargo proveniente dal Sud Africa. Il passeggero clandestino è stato scoperto domenica mattina nello scompartimento della ruota sotto la parte anteriore del velivolo, un aereo merci della compagnia Cargolux appena atterrato all'aeroporto di Amsterdam Schiphol dall'Africa. Si pensa che l’uomo abbia viaggiata per circa undici ore in quelle condizioni e ad altezze dove la temperatura scende anche a -47 i livelli di ossigeno crollano.

"L'uomo sta bene considerando le circostanze ed è stato portato in ospedale", ha spiegato in una nota la polizia olandese che si occupa dei controlli aeroportuali. La portavoce, Joanna Helmonds, ha spiegato che l’uomo è stato ricoverato ma l'età e la nazionalità non sono state ancora accertate. "La nostra prima preoccupazione ovviamente è stata per la sua salute, poi lo ascolteremo” ha spiegato. Gli addetti dello scalo aeroportuale e la compagnia aerea hanno dichiarato di non poter commentare oltre fino a quando le autorità di polizia olandesi non avranno completato le indagini sul caso. Secondo i dati di tracciamento dei voli, però, volo l'unico aereo merci Cargolux in arrivo a Schiphol domenica è stato un Boeing 747 cargo che è partito da Johannesburg e ha fatto scalo a Nairobi, in Kenya.

Anche se è un "fatto notevole che l'uomo sia ancora vivo" dopo un viaggio del genere, non è la prima volta che accade. Secondo la stessa Joanne Helmonds precedenti tentativi hanno coinvolto già persone provenienti dalla Nigeria e dal Kenya. Spesso si tratta di tentativi che finiscono in tragedia. Lo scorso anno, ad esempio la polizia di frontiera, sempre all'aeroporto di Amsterdam Schiphol, ha scoperto il corpo senza vita di un nigeriano nel carrello di un aereo in arrivo.