Ragazzo di 26 anni sopravvive a tre ore di volo nascosto nel carrello dell’aereo di linea L’impresa di un 26enne trovato nel carrello di un areerò appena atterrato a Miami, in Florida, dopo un viaggio di circa 2 ore e 50 minuti dal Guatemala.

A cura di Antonio Palma

Per riuscire a raggiungere gli Stati Uniti ha eluso i controlli in aeroporto e non ha esitato a nascondersi nel vano del carrello di atterraggio di un aereo di linea rischiando seriamente di morire ma riuscendo a sopravvivere a quasi tre ore di volo in quella posizione. E l’incredibile impresa di un ragazzo di 26 anni trovato sabato scorso nel carrello di un areerò appena atterrato a Miami, in Florida, dopo un viaggio di circa 2 ore e 50 minuti dal Guatemala. Secondo le autorità locali, l’uomo per tutto il tempo del volo è rimasto nascosto nel vano del carrello di atterraggio a temperature proibitive e ad alta quota.

Secondo quanto riferito dalla Customs and Border Protection, la polizia di frontiera americana, l’uomo è stato ritrovato stordito e con sintomi di congelamento a mani e piedi ma in condizioni accettabili ed è stato trasportato in un ospedale locale dove rimane ricoverato. L'uomo è rimasto nascosto nel carrello di atterraggio del volo numero 1182 dell'American Airlines decollato di primo mattino da Città del Guatemala e atterrato intorno alle 10di sabato a Miami, ha spiegato il direttore delle comunicazioni del dipartimento dell'aviazione di Miami. Dal suo canto la compagnia aerea si è limitata a confermare il caso in una nota, spiegando: "Il volo American Airlines 1182 con servizio dal Guatemala (GUA) a Miami (MIA), in arrivo alle 10:06 ora locale, è stato accolto dalle forze dell'ordine a causa di un problema di sicurezza. Stiamo lavorando con le forze dell'ordine nelle loro indagini".

Come abbia fatto l’uomo ad eludere la sicurezza è ora al vaglio sia delle autorità aeroportuali sia della polizia. "Le persone corrono rischi estremi quando cercano di nascondersi in spazi ristretti come un aereo", ha affermato la Customs and Border Protection, aggiungendo che "il caso rimane sotto inchiesta". Un video dell’accaduto pubblicato su Instagram mostra un uomo in piedi sull'asfalto a pochi metri dalle ruote di un aereo con accanto a lui due addetti dell’aeroporto di Miami. Nel filmato si vede il 26enne che indossa semplici abiti mentre si siede per terra stordito. Secondo la Federal Aviation Administration, 129 persone hanno tentato di nascondersi nei carrelli o in altre aree degli aerei di linea in tutto il mondo da quando i voli commerciali si son diffusi. Di queste, 100 sono morte durante il volo.