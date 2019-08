C'è anche l'italiano Cedric Leoni tre le vittime del terribile incidente aereo costato la vita a sette persone domenica pomeriggio a Maiorca, in Spagna, dove un elicottero e un aereo ultraleggero si sono scontrati sopra i cieli di Inca prima di schiantarsi al suolo. Cedric, nativo di Roma, era il pilota dell'elicottero Bell 206 Long Ranger che stava trasportando una intera famiglia di turisti tedeschi composta da padre, madre e due figli piccoli di sette e nove anni, completamente distrutta nello stesso incidente. Cedric, da tutti descritto come un pilota molto esperto, era al servizio della compagnia Rotorflug Helicopters, una società tedesca che da decenni organizza questo tipo di viaggi sia nelle Isole Baleari che in altre città europee. La vittima italiana conosceva molto bene tutta la zona essendo stato per anni l'uomo della compagnia di trasporto in zona.

Cedric, che lascia moglie e figlio piccolo, era partito con l'elicottero dall'aerodromo di San Bonet, appena fuori Palma dei Maiorca, e poco dopo era atterrato proprio nella zona di Inca per prelevare la famiglia che aveva affittato l'elicottero per un giro turistico dall'alto che doveva durare fino all'ora di pranzo. La tragedia improvvisa intorno alle 13.30 quando, per motivi ancora tutti da accertare, l'elicottero si è trovato sulla stessa rotta di un velivolo ultraleggero con a bordo due spagnoli. L'aereo della compagnia Aeroprakt era decollato poco prima a 20 chilometri a est di San Bonet con alla guida Juanjo Vidal, di origine valenciana, e accanto un amico della zona.

I due velivoli si sono schiantati sulla strada tra Sencelles e Sineu, nel nord dell'isola delle Baleari e i loro resti son finiti su alcune fattorie della zona innescando anche un incendio. Nonostante i tempestivi soccorsi, per tutti e sette gli occupanti non c'è stato niente da fare: sono morti sul colpo. Anche se sul caso sono ancora in corso le indagini per stabilire quanto accaduto, il sospetto è che l'aereo si trovasse ad una quota insolitamente bassa quanto è avvenuto l'impatto con l'elicottero.