Scontro tra ambulanza e l’auto di una famiglia a San Giovanni Rotondo: veicoli in fiamme, 5 feriti e un morto

Foto dei vigili del fuoco

Un grave incidente stradale ha coinvolto nel pomeriggio di oggi, sabato 12 luglio, intorno alle 14, un'ambulanza in corsa con un paziente a bordo e una famiglia che viaggiava su una Fiat 500. Il sinistro è avvenuto a San Giovanni Rotondo: secondo quanto finora emerso, l'ambulanza stava trasportando un paziente in codice rosso quando ha impattato contro la Fiat 500 sulla quale viaggiava la famiglia dell'ex sindaco della città. Lo scontro è stato devastante: l'ambulanza ha preso fuoco, come testimoniano alcuni video, mentre il conducente dell'auto ha purtroppo perso la vita.

La densa nube di fumo nero provocata dall'incendio si è alzata sulla Strada Provinciale 58 Le Matine. Ad avere la peggio, come emerso dalle prime indagini, è stato il conducente della 500, l'avvocato e sindaco dal 2000 al 2004 Antonio Squarcella. I feriti nell'incidente sono 5, alcuni trasportati in ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco di San Giovanni Rotondo e quelli del Distaccamento di Manfredonia insieme al 118 con 4 ambulanze e l'elisoccorso. Intervenuti anche i carabinieri per tutti i rilievi necessari.

Stando alle informazioni rese pubbliche, tra i feriti ci sarebbe anche la donna che viaggiava con l'ex sindaco, rimasta intrappolata a lungo tra le lamiere. I tre sanitari che viaggiavano a bordo dell'ambulanza che ha preso fuoco, invece, sarebbero in condizioni meno serie, anche se quanto accaduto ha destato tanta preoccupazione tra colleghi, familiari e amici.

Leggi anche Travolto e ucciso da auto che ha appena parcheggiato: morto il ceramista 80enne Giovanni Simonetti a Teramo

Le dinamiche del sinistro stradale non sono ancora del tutto chiare e sono in fase di accertamento: non è stato infatti stabilito perché i due veicoli si siano scontrati. Si ipotizza uno schianto dovuto all'alta velocità, probabilmente perché l'ambulanza coinvolta doveva trasportare nel minor tempo possibile il paziente in ospedale.