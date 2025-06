Istat, deficit cresce all’8,5% e sale il potere d’acquisto delle famiglie: gli italiani tornano a risparmiare

video suggerito

Nel primo trimestre del 2025, i dati sui conti economici dell'Italia fotografano un quadro contrastante: da un lato peggiora l’indebitamento dello Stato, dall’altro le famiglie tornano a vedere aumentare il loro potere d’acquisto e rafforzano, seppur di poco, la propensione al risparmio. Il comunicato diffuso dall'ISTAT sui Conti trimestrali dei settori istituzionali offre uno spaccato delle principali dinamiche economiche coinvolgendo pubblica amministrazione, famiglie e imprese.

Deficit pubblico cresce di mezzo punto: finanza pubblica sotto pressione

Il dato più evidente riguarda l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche (AP), che nel primo trimestre del 2025 ha toccato l’8,5% del Prodotto interno lordo (PIL): si tratta di un peggioramento rispetto allo stesso periodo del 2024, quando il deficit era stato dell’8,2%. Questo significa che la spesa pubblica è cresciuta più velocemente delle entrate fiscali e contributive. Anche il cosiddetto saldo primario, ovvero il bilancio al netto degli interessi sul debito, resta negativo: si attesta al -4,7% del PIL, leggermente meglio del -4,8% registrato un anno fa. Nonostante ciò, l’Italia continua a spendere più di quanto incassa, e questo pone delle sfide in vista del contenimento del debito pubblico.

Si parla poi anche del saldo corrente (che misura la sostenibilità immediata della finanza pubblica), che è peggiorato leggermente: -3,5% del PIL contro il -3,4% dell’anno precedente.

Pressione fiscale sale al 37,3% nel primo trimestre: l'effetto delle tasse in crescita

Nel primo trimestre del 2025, la pressione fiscale — cioè il rapporto tra le entrate dello Stato da imposte e contributi e il prodotto interno lordo (PIL) — è salita al 37,3%, con un aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo significa che, nel complesso, cittadini e imprese hanno versato più tasse rispetto al PIL prodotto, anche se l’aumento non implica necessariamente nuovi tributi o aliquote più alte. L’incremento può derivare, ad esempio, da una migliore capacità di riscossione, da una maggiore base imponibile (più redditi e consumi tassati) o da dinamiche legate al ritmo di crescita del PIL. È un dato rilevante perché segnala un maggiore peso fiscale sul sistema economico, che può avere effetti diversi: da un lato, più entrate possono aiutare a finanziare servizi pubblici e contenere il debito; dall’altro, un carico fiscale elevato può frenare consumi e investimenti, soprattutto in una fase in cui famiglie e imprese cercano di rafforzare i propri bilanci. In sintesi, la pressione fiscale in aumento riflette un ritorno alla normalità post-pandemica, ma richiede attenzione per evitare che diventi un ostacolo alla ripresa economica.

Famiglie: più reddito, risparmio in lieve risalita, ma non per tutti

Nel primo trimestre del 2025, le famiglie italiane hanno visto un aumento del reddito disponibile dell’1,8% rispetto al trimestre precedente. Anche i consumi sono cresciuti, ma in misura più contenuta (+1,2%). Questo scarto ha prodotto un lieve rialzo nella propensione al risparmio, salita al 9,3%, in crescita di 0,6 punti percentuali. Il dato medio non racconta però tutta la storia.

Il risparmio in aumento non riguarda tutte le famiglie: quelle con redditi più bassi continuano a faticare a mettere da parte qualcosa.

In parte, l’aumento della propensione al risparmio potrebbe derivare anche da una prudenza nei consumi, causata da incertezza economica e inflazione, più che da una reale crescita del benessere.

Infine, il livello attuale resta inferiore ai valori precedenti alla pandemia, quando si risparmiava in media di più.

Un segnale positivo arriva dal potere d’acquisto, che è cresciuto dello 0,9%, in linea con l’andamento dei prezzi. Si tratta di una conferma del recupero avviato nel 2023, interrotto solo nel quarto trimestre del 2024.

Sale il potere d'acquisto delle famiglie: risparmio in live risalita, ma non per tutti

L’Italia, insomma, si trova in una fase di transizione delicata: la finanza pubblica resta sotto pressione, con un deficit ancora elevato e margini di manovra limitati. Il quadro resta estremamente fragile e diseguale: non tutte le famiglie stanno meglio, e le imprese continuano a fare i conti con profitti in calo. La crescita economica sembra dunque esserci, ma procede ancora a passo incerto.