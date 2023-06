Proteste in Francia: Macron annulla i grandi eventi. Giovane manifestante muore cadendo dal tetto Terzo giorno di violenze in Francia, dopo l’uccisione del 17enne Nahel da parte di un agente. Fermate 875 persone. E mentre il presidente Macron si rivolge ai genitori: “Tenete i figli a casa”, è arrivata la notizia della morte di un giovane manifestante caduto da un tetto.

A cura di Biagio Chiariello

Grandi eventi annullati, blindati della polizia in alcuni punti ‘caldi' e l'appello ai genitori perché tengano in casa i figli. Sono alcune delle misure annunciate dal presidente francese Emmanuelle Macron per rispondere all'ondata di violenze (giunte al terzo giorno) innescate dai fatti di Nanterre. Intanto si contano quasi 900 fermati e 250 feriti tra le forze dell'ordine.

Purtroppo c'è anche una vittima: un giovane manifestante morto cadendo da un tetto di un edificio nel nord della Francia. Lo annunciano la polizia e la Procura.

Le misure volute da Macron

"È stata presa la decisione di annullare diversi eventi festivi e diversi raduni nei dipartimenti più sensibili" ha fatto sapere il presidente francese rientrato d’urgenza a Parigi dal vertice Ue di Bruxelles.

Non è ancora stato specificato quali "grandi eventi" subiranno la cancellazione, ma la prefettura di Saint Denis aveva già annunciato la cancellazione di un concerto allo Stade de France per non sottrarre agenti da interventi contro i manifestanti. Probabile che la disposizione sia estesa alle feste di quartiere e nelle scuole.

E mentre la premier Elisabeth Borne ha fatto sapere che l'opzione di instaurare lo stato d'emergenza non è più esclusa, il ministro Darmanin ha anche chiesto ai prefetti di “adottare sistematicamente provvedimenti di divieto di vendita e trasporto” di razzi e materiale pirotecnico, bidoni di benzina, acidi e prodotti infiammabili e chimici.

Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, ha invece chiesto a tutte le Prefetture di sospendere la circolazione di tutti gli autobus e tram in Francia a partire dalle 21 di questa sera.

Il presidente ai genitori dei giovani manifestanti: "Teneteli a casa"

Macron ha definito la sommossa "un'inaccettabile strumentalizzazione della morte di un adolescente" ed ha annunciato un maggior dispiegamento di forze dell'ordine nelle strade "per contenere le violenze".

E ha lanciato una appello "alla responsabilità a tutti i genitori, ai padri e alle madri di famiglia". Il capo dello Stato ha ricordato che "un terzo dei fermati della notte scorsa sono dei giovani, o anche giovanissimi. E' responsabilità dei genitori tenerli in casa".

Il caso di Nahel infiamma la Francia

Martedì, nella periferia di Parigi, il 17enne Nahel è stato ucciso da un poliziotto. Il ragazzo di 17 anni, che guidava una Mercedes senza patente, non si è fermato come richiesto da due agenti, e uno di loro ha aperto il fuoco con l'arma di servizio, uccidendolo. L'agente è stato indagato per omicidio volontario e messo agli arresti in vista del processo.

I disordini a Parigi e nelle altre città

A Parigi ci sono state scene di vandalismo e saccheggio, con negozi di abbigliamento devastati in diverse zone della capitale e una ventina di autobus incendiati.

Ma le proteste violente sono segnalate in tutto il Paese: a Strasburgo nel pomeriggio è stato saccheggiato un Apple store nel centro storico. A Reims i facinorosi hanno attaccato un commissariato rubando delle divise della polizia, mentre a Nantes un supermercato è stato saccheggiato dopo che la serranda è stata distrutta con un'auto usata come ariete.