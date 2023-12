“Preparavano un attentato”: arresti in Germania e Olanda. La procura: “Erano legati a Hamas” Tre arresti sono avvenuti a Berlino, il quarto a Rotterdam. I primi avrebbero pianificato di portare armi nella capitale tedesca per potenziali attacchi, mentre il quarto avrebbe offerto loro supporto logistico. Per i servizi israeliani sarebbero legati ai miliziani palestinesi.

Quattro presunti membri di Hamas sono stati arrestati tra la Germaniae l’Olandasospettati di aver preparato un attacco terroristico in Danimarca. Due uomini sono di cittadinanza libanese (compreso quello fermato in Olanda), un altro di cittadinanza egiziana e uno olandese. Secondo fonti della sicurezza le attività degli arrestati non sono direttamente collegate agli attacchi del 7 ottobre scorso.

I primi tre, fermati in territorio tedesco, avrebbero pianificato di portare armi nella capitale tedesca per potenziali attacchi, mentre il quarto (arrestato a Rotterdam) avrebbe offerto loro supporto logistico. Stando a quanto riporta il sito di Tagesschau, il notiziario del primo canale della Ard, si sospetta che il gruppo stesse pianificando un attentato contro obiettivi ebraici. Secondo la procura generale federale tedesca Gba hanno tutti "stretti contatti con i dirigenti dell'ala militare di Hamas".

"Non possiamo dirvi le motivazioni o quali oggetti volevano colpire", ha dichiarato poco fa il capo operativo del ramo d'intelligence della polizia danese, Flemming Drejer. "Ci sono legami con l'ambiente delle gang criminali, in particolare con LTF (Loyal To Familia, nrd), con persone che vivono in Danimarca e all'estero", ha aggiunto, parlando coi cronisti.

Il leader del gruppo, che le autorità hanno identificato come Abdelhamid Al A. e che è nato in Libano, avrebbe ricevuto l’incarico di procurarsi le armi dalla stessa leadership dell'organizzazione militare palestinese nel suo Paese natale.

“Negli ultimi anni, e ancora di più dopo l’attacco mortale del 7 ottobre, Hamas si sforza di espandere le sue capacità operative in tutto il mondo e in Europa in particolare per realizzare le sue ambizioni di colpire ad ogni costo obiettivi israeliani, ebraici e occidentali”, afferma l' agenzia di sicurezza israeliana Shin Bet.

Il Mossad, i servizi di intelligence di Israele, in un comunicato si è congratulato con i colleghi danesi, aggiungendo: “Hamas cerca di estendere le proprie capacità operative nel mondo e in Europa in particolare, nell'intento di colpire obiettivi israeliani, ebraici ed occidentali". Grazie a questi arresti è stato possibile, ha aggiunto il Mossad, "esporre una vasta infrastruttura di Hamas".