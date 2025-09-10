Perde 17mila dollari giocando al casinò in crociera, per non pagare si lancia dalla nave e scappa

L’incredibile sequenza e andata in scena a Porto Rico dove la nave da crociera Rhapsody of the Seas della Royal Caribbean stava attraccando. Fermato e arrestato dagli agenti, l’uomo ha detto di essersi tuffato per non dichiarare l’ingente somma in contanti che teneva ma la compagnia ha rivelato che aveva accumulato 17mila dollari di debiti al casinò.

Dopo aver giocato al casinò della nave da crociera ed essersi fatto prendere la mano accumulando debiti per quasi 17mila dollari, (circa 14 mila euro), un passeggero ha pensato bene di evitare di pagare gettandosi in mare durante la navigazione. L'incredibile sequenza e andata in scena lo scorso weekend nei pressi del porto di San Juan, a Porto Rico, dove la nave da crociera della Royal Caribbean stava attraccando.

Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo si era imbarcato nello stesso porto il 31 agosto scorso per una crociera dei Caraibi che doveva durare una settimana. Quando domenica scorsa 7 settembre, alle 9 del mattino, la nave Rhapsody of the Seas è giunta in vista del Porto dove l'uomo sarebbe dovuto sbarcare, il passeggero si è tuffato inaspettatamente in mare cercando così una via di fuga. Il momento è stato ripreso anche in un video di sorveglianza che ha permesso alla polizia di individuarlo facilmente poco dopo a terra.

A recuperare l'uomo ci hanno pensato alcuni diportisti che passavano di lì a bordo di una moto d'acqua e gli hanno dato un passaggio. La sua fuga però è durata pochissimo perché gli agenti delle Guardie di frontiera statunitensi lo hanno individuato poco dopo in strada vicino al porto. Interrogato sul suo strano comportamento, l'uomo ha sostenuto di essere saltato già dalla nave perché non voleva dichiarare l'ingente somma in contanti che teneva addosso in quanto pensava che gli sarebbero state addebitate ingenti tasse.

In effetti gli agenti hanno dichiarato di aver trovato l'uomo in possesso di 14.600 dollari in valuta statunitense, uno zaino, una borsa, due dispositivi mobili e ben cinque documenti di identità. Per questo è stato denunciato, arrestato e poi liberato su cauzione in attesa del processo.

Dopo ulteriori indagini, però, una scoperta singolare. La Royal Caribbean infatti ha dichiarato agli inquirenti che l'uomo in realtà si era registrato con un altro nome e che doveva quasi 17mila dollari alla compagnia di crociera per un debito "quasi esclusivamente associato alle spese del casinò e del gioco d'azzardo". Se condannato, ora rischia multe fino a 250mila dollari e una pena detentiva fino a cinque anni di carcere.