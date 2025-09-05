Parte per il giro del mondo, 34enne scompare alle Canarie: ritrovate alla deriva la barca e la sua cagnolina

Dal 18 agosto i familiari di James ‘Jemsie’ Nunan non hanno sue notizie. Dopo aver detto loro di aver cenato a Las Palmas de Gran Canaria, sul lungomare di Las Canteras, il 34enne britannico è scomparso nel nulla. Il giovane stava attraversando l’Atlantico in barca a vela con la sua cagnolina. L’imbarcazione e l’animale sono stati rinvenuti alla deriva lo scorso 25 agosto vicino a Gran Canaria.

James Nunan.

Il 18 agosto James ‘Jemsie' Nunan è sparito nel nulla. Dopo aver detto ai suoi familiari di aver cenato a Las Palmas de Gran Canaria, sul lungomare di Las Canteras, non ha fatto più avere loro sue notizie. Si fa sempre più misterioso e complesso il caso del 34enne britannico scomparso da quasi tre settimane alle Canarie.

Il giovane era partito alcuni mesi fa per fare il giro del mondo in barca a vela accompagnato solo dalla sua cagnolina Thumbelina (Pollicina) e stava per attraversare l'Atlantico diretto in Brasile. La sua imbarcazione è stata rinvenuta lo scorso 25 agosto, a un centinaio di chilometri a sud di Gran Canaria, abbandonata e alla deriva.

A bordo è stato trovato anche l'animale. Un aereo da ricerca ha individuato la barca e il personale del soccorso marittimo è intervenuto sul posto. Sull'imbarcazione i soccorritori hanno trovato un cane che, secondo la sorella dell'uomo scomparso, sarebbe proprio Thumbelina. Del 34enne però nessuna traccia.

Thumbelina, il cane del 34enne scomparso.

Il dipartimento di soccorso ha dichiarato che l'animale era in buone condizioni quando è stato trovato dal personale di soccorso ed è stato trasferito nel canile comunale di Mogán.

La sorella di James Nunan, Nikita Goddard, ha riferito sui social che suo fratello il 18 agosto alle 22.39 si trovava sul lungomare di Las Canteras a Las Palmas de Gran Canaria, nel nord dell'isola. È qui che la sua carta di credito è stata utilizzata per l'ultima volta.

La donna ritiene inoltre, come ha scritto più volte nei tanti appelli diffusi in rete, che lo zaino e il passaporto di James siano stati rubati proprio il ​​18 agosto. I familiari si sono preoccupati quando il giorno successivo il 34enne non si è fatto sentire. Il 22 agosto la madre ha denuncia la scomparsa alla polizia dell'Essex.

"Ci auguriamo vivamente che James possa essere ritrovato sano e salvo il prima possibile", ha detto la sorella alla Bbc. La Guardia Civil ha confermato di aver preso in carico le indagini sulla scomparsa del 34enne britannico.