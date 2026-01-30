Orrore in mare, 13enne ucciso da squalo mentre gioca con gli amici in Brasile: gli ha staccato una gamba

Sono stati proprio gli amici i primi a soccorrere il 13enne trascinandolo a riva. “Lo squalo gli ha staccato quasi tutta la gamba. Abbiamo chiamato l’ambulanza, ma non sono arrivati ​​in tempo” ha raccontato la cugina.

Un cartello di pericolo squali a Recife

Come tanti adolescenti, era uscito di nascosto da casa per andare nella vicina spiaggia con gli amici e stava giocando con loro in acqua quando un grosso squalo lo ha puntato senza dargli scampo staccandogli una gamba. Così è morto in maniera orribile un ragazzino brasiliano di 13 anni che si stava divertendo coi coetanei a Praia Del Chifre, a Olinda, nella regione metropolitana di Recife. Il drammatico attacco di squalo è avvenuto ieri pomeriggio, giovedì 29 gennaio, intorno alle 14:00, gettando nel panico tutti i ragazzini presenti.

Sono stati proprio gli amici i primi a soccorrere il 13enne, dopo che lo squalo si è allontanato, trascinando a riva il minore. I ragazzi hanno chiesto immediatamente aiuto urlando e attirando l’attenzione dei passanti. Con l’aiuto di un automobilista lo hanno caricato in auto per trasportarlo nel più vicino ospedale ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Quando è giunto al pronto soccorso era già morto.

I servizi di emergenza medica locali hanno detto di aver ricevuto una chiamata alle 14:21 per un attacco di squalo ma quando l’ambulanza è giunta sul posto, il giovane era stato già portato via. “È stato morso alla gamba destra e ha avuto un arresto cardiorespiratorio. Purtroppo non abbiamo potuto fare molto per lui” ha dichiarato ai giornali locali il medico che ha preso in carico il 13enne in ospedale, aggiungendo: “Aveva una lesione piuttosto estesa a un'arteria dell'arto inferiore e probabilmente aveva perso molto sangue”.

"Lo squalo gli ha staccato quasi tutta la gamba. Abbiamo chiamato l'ambulanza, ma non sono arrivati ​​in tempo. I suoi amici, che avevano la sua stessa età, lo hanno tirato fuori e lo hanno trascinato in un angolo a terra. A quel punto però aveva già freddo" ha raccontato una cugina a O Globo rivelando che lei era appena arrivata per chiamarlo perché la madre lo cercava e non sapeva che il 13enne fosse andato in spiaggia.

Il Comitato locale per il Monitoraggio degli Incidenti con gli Squali ha confermato l'attacco "da parte di un animale marino, probabilmente uno squalo di una specie ancora da identificare" spiegando che la morte del 13enne è ora oggetto di indagine. Il tratto di costa dove è avvenuto l’attacco del resto è molto noto per la presenza di squali ed è considerato ad elevato rischio.

La tragedia infatti è il sesto caso di attacco registrato in questa località. Nonostante sulla spiaggia siano presenti cartelli che avvertono del rischio di attacchi di squali, secondo la cugina del ragazzino in zona non ci sono bagnini di salvataggio, il che rende difficile se non impossibile salvare qualcuno che sia stato attaccato.