Oltre 1.700 persone in quarantena su nave da crociera a Bordeaux: sospetto norovirus, almeno 50 sintomatici

1.700 persone sono in isolamento su una nave da crociera a Bordeux, in Francia. Un passeggero di 90 anni è morto con sintomi grastrointestinali a bordo della nave della compagnia Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio.

Durante la traversata un uomo ha accusato diversi sintomi, e in breve tempo sono stati registrati almeno 50 casi simili che in queste ore stanno accusando sintomi gastrointestinali. Le autorità sanitarie hanno quindi disposto la quarantena per tutti i passeggeri della nave da crociera nel porto di Bordeaux. Si tratta di 1.233 passeggeri a cui si aggiungono 514 membri dell'equipaggio.

I sintomi, per il momento sono stati registrati solo tra i passeggeri, ma le autorità sanitarie hanno iniziato le analisi per rilevare la presenza di norovirus. Le infezioni da Norovirus sono tra le principali cause di gastroenteriti, e come spiega l'Istituto Superiore di Sanità (Iss), sono estremamente contagiosi, bastano pochissime particelle virali per innescare l'infezione, e per questo sono particolarmente insidiosi quando riescono a penetrare in sistemi chiusi come le navi da crociera.

La nave prima di arrivare in Francia ha fatto scalo anche Belfast, Liverpool e Brest. Quella di Bordeaux era l'ultima tappa prima di rientrare in Spagna.

Solo pochi giorni fa, oltre cento passeggeri di un'altra nave da crociera sono stati isolati con vomito e diarrea mentre si trovavano nei Caraibi. In questo caso l'epidemia di norovirus a bordo è stata accertata dagli esami. In queste settimane sta tenendo banco anche un'altra epidemia a bordo di una nave da crociera, la MV Hondius dove è stato rilevato l'Hantavirus, che in Francia ha portato al ricovero di 22 persone, possibili contatti di una passeggera contagiata.