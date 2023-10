“Oddio, ho un infarto”, truffa almeno 20 ristoranti per non pagare il conto: poi viene arrestato L’uomo di 50 anni, di origini lituane, mangiava e beveva nei vari locali di Alicante, in Spagna, poi al momento di pagare fingeva un malore. Alla fine però l’ultimo ristorante colpito, oltre all’ambulanza, ha chiamato pure la polizia. Gli agenti lo hanno riconosciuto ed arrestato.

A cura di Biagio Chiariello

L’uomo al momento dell’arresto

Entrava al ristorante, consumava ogni ben di Dio, poi prima di pagare si faceva cogliere da un "infarto" per evitare di pagare il conto. Un modus operandi che gli sarebbe riuscito almeno una ventina di volte in vari ristoranti di Alicante, in Spagna. L'immagine del soggetto, cinquantenne di origini lituane, identificato come Aidas J. e soprannominato "gastrojeta", sarebbe stata condivisa in molti locali della zona per cercare di impedirgli di colpire nuovamente.

L'ultimo colpo al ristorante-tapería El Buen Comer, a fine settembre, dove aveva ordinato paella di frutti di mare e due whisky per un totale di 34,85 euro. L'uomo ha provato ad andarsene senza pagare, ma il personale del ristorante lo ha fermato e gli ha fatto notare che non aveva pagato. Il truffatore ha assicurato che sarebbe andato in albergo a ritirare i soldi. I dipendenti però non gli hanno creduto e così ha messo in atto la sua ‘mossa': ha simulato un infarto ed è caduto a terra.

Ma invece di chiamare solo un'ambulanza, dal ristorante hanno anche segnalato l'accaduto alla polizia: l'uomo è stato riconosciuto dalle autorità locali ed arrestato. In precedenza era stato accusato di aver rubato vestiti in alcuni negozi di abbigliamento, ma sempre rilasciato provvisoriamente dopo essere stato assicurato alla giustizia.

Il 50enne ha rifiutato di fornire il proprio indirizzo alle autorità ed è stato preso in custodia, e il caso è finito all'attenzione della magistratura locale. Ora sarebbe in prigione, come riporta El Pais.

In una conversazione con un media spagnolo, l'ultima vittima del truffatore, ha detto che l'uomo non provava rimorso per l'atto commesso, ma al contrario ha mostrato indifferenza e ha persino sorriso quando gli è stato chiesto cosa fosse successo.