Morta fulminata a 15 anni mentre attraversa i binari, la famiglia: “Non ci riprenderemo mai più” Roxy Phillips è morta folgorata dall’alta tensione mentre si trovava accanto ad un treno fermo sui binari nei pressi di Weymouth è una città del Dorset, Inghilterra. Lo struggente messaggio della sua famiglia.

A cura di Biagio Chiariello

Roxy Phillips aveva solo 15 anni. È morta fulminata nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 marzo mentre stava attraversando i binari a Weymouth, nel Dorset, in Regno Unito. I servizi di emergenza intervenuti intorno alle 2.25 non hanno potuto far nulla per salvarle la vita: i paramedici hanno provato a rianimarla accanto ad un treno, prima di dichiararne il decesso.

La sua famiglia ha voluto ricordarla con un messaggio nel quale afferma che "non sarà mai in grado di superare" la tragedia. Nel comunicato la famiglia ha aggiunto: "Vorremmo sensibilizzare sui pericoli dei binari ferroviari, sconosciuti ai più, e sul fatto che il terzo binario alimentato dall'alta tensione 24 ore su 24 tutto l'anno".

La dichiarazione, rilasciata attraverso la polizia del Dorset, afferma: "Come famiglia siamo devastati per la perdita di nostra figlia, sorella, nipote, nipote e cugina, Roxy Phillips. Roxy era una giovane donna volitiva, un'amante degli animali che amava i cavalli, specialmente il suo cavallo Bradley".

"Roxy era amata e adorata dai suoi amici, noi come famiglia abbiamo sentito questo amore attraverso gli omaggi e i messaggi gentili che abbiamo ricevuto in queste ultime ore. Ti ameremo e ci mancherai sempre, tu nostra bellissima Roxy."

Gli ufficiali della British Transport Police (BTP) continuano a indagare sulla tragica morte dell'adolescente. Stanno esortando chiunque abbia informazioni a mettersi in contatto il prima possibile.

BTP ha dichiarato in una dichiarazione: "Gli investigatori sono ansiosi di parlare con chiunque si trovasse nell'area di Greenway Road, Weymouth, tra l'una e le 2:30 di giovedì mattina, poiché potrebbero avere informazioni utili alle loro indagini. Chi ha informazioni può contattare Btp scrivendo al numero 61016 o telefonando allo 0800 40 50 40 citando il riferimento 42 del 23 marzo".