Mistero sulla morte di Ivan Fantasia: il 37enne trovato in una stanza d’albergo in Thailandia

Lo skyline della città di Bangkok, in Thailandia.

Il 37enne Ivan Fantasia è stato trovato morto nella stanza di un albergo a Bangkok, in Thailandia, dove si trovava in vacanza. Il decesso del giovane, a quanto si apprende, sarebbe avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 dicembre.

La notizia, tuttavia, è arrivata nel nostro Paese solo di recente. La autorità thailandesi, stando a quanto riportato fonti della Farnesina citate dal quotidiano La Nazione, ha aperto un’indagine sull'accaduto e sul corpo verrà svolta l'autopsia per fare piena luce sull'esatta dinamica e le cause decesso.

Il Ministero degli Esteri italiano viene tenuto aggiornato sugli sviluppi del caso, mentre l'ambasciata mantiene i contatti con la famiglia del 37enne. La salma arriverà in Italia al termine degli accertamenti disposti dagli investigatori locali, nella speranza che da questi si ottengano maggiori risposte sul tragico ritrovamento.

Fantasia, riportano i quotidiani locali, era originario di Firenze, dove tutt'ora risiedono i suoi familiari, ma viveva da tempo a Barcellona. In Thailandia era arrivato per trascorrere una vacanza: sarebbe partito da solo, come solo è stato ritrovato nella sua stanza.

Potrebbe anche aver raggiunto amici o conoscenti che a loro volta si trovavano nella capitale del Paese. Un aspetto che saranno le indagini in corso a chiarire. Bisognerà anche tentare di ricostruire le ultime ore del giovane e gli eventuali incontri precedenti al decesso.

Il Paese è una meta molto frequentata dai turisti che arrivano da tutto il mondo, anche durante la stagione invernale.

Attualmente l'ambasciata italiana sconsiglia ai connazionali di frequentare le zone vicino al confine con la Cambogia, particolarmente pericolose in questo momento a causa delle recenti tensioni scoppiate tra i due Paesi.

Ma le autorità non danno invece nessuna indicazione negativa sulla capitale, dove è stato trovato morto il 37enne.