USA, 16enne accusato di aver strangolato la sorellastra durante una crociera Carnival in famiglia

Stando a quanto emerso dalle indagini il corpo della vittima – Anna Kepner – era stato trovato sulla nave Carnival Horizon. Prima della partenza prevista della nave per la Florida, il cadavere era stato rinvenuto nascosto sotto un letto nella stanza che condivideva con altri due adolescenti, tra cui il fratellastro più giovane.

La vittima, Anna Kepner

Un sedicenne statunitense deve rispondere dell'accusa di omicidio e violenza sessuale aggravata in Florida per la morte della sua sorellastra di 18 anni avvenuta su una nave da crociera della Carnival. Lo ha annunciato due giorni fa il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti spiegando che l'adolescente, identificato come T.H., era stato inizialmente incriminato come minorenne: una decisione del giudice distrettuale Beth Bloom ha stabilito tuttavia che sarà processato come adulto su richiesta dell'accusa.

Stando a quanto emerso dalle indagini il corpo della vittima – Anna Kepner – era stato trovato a novembre sulla nave Carnival Horizon. Prima della partenza prevista della nave per la Florida, il cadavere era stato rinvenuto nascosto sotto un letto nella stanza che condivideva con altri due adolescenti, tra cui il fratellastro più giovane. La causa del decesso della giovane è stata determinata essere l'asfissia meccanica, ovvero l'arresto respiratorio causato da un oggetto o da una forza fisica.

Come ricorda la BBC, T.H. a febbraio si era dichiarato non colpevole; le indagini tuttavia avrebbero fatto emergere una verità decisamente diversa e il 16enne – se condannato nel processo a suo carico – rischia l'ergastolo. Al momento il giovane non è detenuto, ma è obbligato a vivere nella casa di suo zio in Florida e a sottoporsi al monitoraggio continuo della sua posizione. Gli è inoltre vietato trovarsi in presenza di un minore senza la supervisione di un adulto.