“Mi hanno distrutto la famiglia: fanno gare di auto”, mamma siciliana morta con la figlia di 2 anni in California

Ivana Balistreri, 29 anni di Aspra, frazione di Bagheria, e la figlia sono morte in un grave incidente a San José: quattro auto coinvolte e un incendio che non ha lasciato scampo alle due. Il dolore del padre della ragazza: “C’è gente senza scrupoli: fanno le gare di corsa in autostrada per distruggere le famiglie”

Ivana Balistreri è morta insieme alla sua bambina in un incidente stradale avvenuto a San José, in California. Aveva 29 anni ed era originaria di Aspra, la frazione marinara di Bagheria da cui era partita anni fa per costruire una nuova vita negli Stati Uniti. La notizia del suo decesso ha raggiunto la Sicilia poche ore dopo, lasciando la comunità in uno stato di silenzio attonito.

La tragedia si è consumata la mattina del 2 dicembre, lungo la Highway 87. Quattro auto coinvolte, tra cui due Tesla e una Lexus, si sono scontrate in una carambola che ha trasformato la carreggiata in un inferno di lamiere. L’incendio divampato subito dopo non ha lasciato scampo a Ivana e alla sua piccola, che avrebbe compiuto due anni a metà dicembre. Gli altri occupanti sono stati trasportati in ospedale, alcuni in condizioni critiche.

Tra California e Sicilia, l’unico filo rimasto è quello del lutto. In tanti, ad Aspra, ricordano Ivana come una ragazza riservata, allegra, legatissima alla sua famiglia.

Ad Aspra, il padre della giovane, Aurelio Balistreri, ha espresso un dolore che non riesce a trovare riparo: “Mi hanno distrutto la famiglia – ha detto –. C'è gente senza scrupoli: fanno le gare di corsa in autostrada per distruggere le famiglie. Cercherò di sopravvivere per mia moglie e i miei tre figli e le loro famiglie”. Parole dure, spezzate, che hanno fatto il giro del paese.

Dal versante americano, sono arrivati i messaggi dei parenti che vivevano accanto a Ivana. Una cugina ha scritto: “Dovevamo invecchiare insieme, fare le nostre passeggiate mattutine insieme, ma sei andata via troppo presto… Ivana era l'anima più pura che esistesse”. E una zia ha aggiunto: “La mia grande nipote e la piccolina sono ora stelle che brillano in cielo… Vi porterò per sempre nel mio cuore spezzato”.

