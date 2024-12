Masso gigante cade sul furgone e lo schiaccia in autostrada: tre morti e un ferito in Perù I fatti sono avvenuti lungo la Strada Central, nella zona peruviana di Cacray, nel Distretto di San Mateo. A perdere la vita tre lavoratori di nazionalità cinese. Non è la prima volta che l’autostrada è teatro di incidenti simili. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Le auto sono incolonnate poco prima di un restringimento di carreggiata, quando un enorme masso si stacca da una collina travolgendo un furgone. Il bilancio è drammatico: tre morti e un ferito grave. L'incidente è avvenuto in Perù, lungo la Strada Central, nella zona di Cacray, nel distretto di San Mateo, regione di Lima, nel mese di dicembre. Il drammatico momento è stato ripreso dalla dashcam di un veicolo che si trovava proprio dietro il furgone.

Secondo le informazioni pubblicate dal Diario Correo, il mezzo, una Toyota Hilux, era fermo sulla strada, dietro ad altri veicoli bloccati nei pressi di un cantiere stradale che riduceva la larghezza della carreggiata. Proprio in quell'istante, un macigno si è staccato dalla collina e ha colpito violentemente il furgone. Nei giorni precedenti, la zona era stata colpita da forti precipitazioni, che potrebbero aver reso il terreno più instabile, favorendo la frana che ha causato la tragedia.

Le vittime, due uomini e una donna di nazionalità cinese, sarebbero morte sul colpo. L’unico sopravvissuto è il conducente, ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Secondo i giornali locali, le persone a bordo del veicolo appartenevano alla società Jungle Fresh Organic SAC e si presume fossero in viaggio per motivi di lavoro.

Un episodio molto simile si era verificato lo scorso 2 marzo sulla stessa autostrada, nel distretto di San Mateo de Huanchor, precisamente a Huarochirí. In quell’occasione, una frana aveva travolto due camion in transito nella zona, ma fortunatamente le rocce avevano danneggiato solo la parte posteriore dei veicoli. Nessuno dei camionisti era rimasto ferito gravemente, nonostante l’impatto.