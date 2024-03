Enormi massi cadono dalla montagna e travolgono tutto: due camion schiacciati dalle rocce in Perù Il terrificante incidente è avvenuto lo scorso 2 marzo a Huarochirí, in Perù. Le incredibili immagini (riprese da una dash cam di un veicolo) hanno fatto il giro del mondo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

È un drammatico incidente quello avvenuto la mattina del 2 marzo in Perù: un'enorme frana di massi al chilometro 97 della Strada Central, precisamente nel distretto di San Mateo de Huanchor, a Huarochirí, ha travolto due camion che transitavano nella zona, anche se, fortunatamente, le gigantesche rocce hanno solo danneggiato la parte posteriore dei veicoli, evitando una tragedia più grande. Nessuno dei camionisti è rimasto infatti ferito gravemente nonostante il terribile impatto.

La frana ha però causato danni significativi alle infrastrutture del tratto autostradale, distruggendo parte della strada e causando non pochi problemi tra i pendolari di questo percorso: la concessionario Deviandes ha annunciato attraverso i propri canali social la misura di interruzione del traffico nel tratto dell'Autostrada Centrale tra Corcona e Casapalca, "al fine di effettuare in modo efficiente i lavori di pulizia e ripristino".

La dash cam di uno dei mezzi coinvolti nell'incidente ha ripreso le drammatiche immagini della frana. Nel video si intuisce l'entità e la violenza con cui le rocce hanno devastato l'area. In un altro filmato si vede uno degli autotrasportatori che, resosi conto del grave pericolo, ha tentato di slacciare la cintura di sicurezza riuscendo ad uscire illeso dall'abitacolo. Le immagini mostrano come l'uomo riesca ad abbandonare il veicolo appena in tempo, evitando per un pelo di essere travolto.

Le autorità sono intervenute immediatamente sul luogo dell'incidente per gestire la situazione e valutare i danni. Sono in corso le indagini per determinare le cause esatte dell'incidente, anche se si presume che le recenti piogge nella regione potrebbero aver avuto un ruolo significativo nella destabilizzazione del terreno.