Mangia cibo in un mercatino di natale: 17enne in terapia intensiva. Ha contratto ceppo mortale di E.Coli Antonia da oltre due settimane è ricoverata nel reparto di terapia intensiva di un ospedale britannico. Di recente in Regno Unito un'epidemia di E.Coli ha colpito 30 persone che avrebbero consumato una varietà di formaggio artigianale.

A cura di Biagio Chiariello

Una 17enne inglese sta lottando per la vita in ospedale dopo aver "contratto un ceppo mortale di Escherichia coli" in un mercatino di Natale. Antonia è ricoverata da due settimane in un reparto di terapia intensiva di un ospedale britannico affetta probabilmente da quello che i medici hanno individuato come STEC-HUS, causato dal ceppo batterico di E.Coli O157. A riportarlo è Birmingham Live.

La giovane ha subito molteplici operazioni e interventi, inclusa la rimozione di una parte del suo intestino, da quando ha iniziato a stare male. Ha subito un collasso renale ed è finita in dialisi. Secondo il Servizio Sanitario Nazionale, la sindrome emolitico-uremica (SEU) derivata da questo ceppo di E.Coli è rara, ma può essere contratta attraverso cibo contaminato, contatto con animali infetti, persone portatrici del virus e l’ingestione di acque infette.

"Dopo 2 settimane di terapia intensiva, un trasferimento in un altro ospedale, molteplici operazioni, procedure e una trasfusione di sangue, Antonia è stata autorizzata a tornare a casa temporaneamente per il giorno di Natale, prima di tornare in ospedale per ulteriore trattamento di dialisi il giorno di Santo Stefano, a causa della sua insufficienza renale" ha scritto sua sorella Jemima.

Non è chiaro cosa abbia portato alla terribile infezione, ma il Daily Mail evidenzia come, di recente, in Regno Unito un’epidemia di E.Coli abbia colpito 30 persone. In quel caso, a provocarla sono state quattro varietà di formaggio artigianale Lancashire, richiamate dal mercato per una possibile contaminazione da un ceppo specifico di E.Coli, lo 0145.

"È fortunata ad essere viva e ha continuato a mostrare una determinazione e una forza sorprendenti durante tutto questo periodo nonostante l'immenso stress, il dolore e il trauma subito, peraltro lei ha anche un'estrema fobia delle iniezioni. È la persona più giovane ad essere mai stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva in cui si trova attualmente," ha scritto ancora Jemima.