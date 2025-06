L’ultimo selfie della famiglia morta nel disastro aereo in India: “Volevano iniziare una nuova vita a Londra”

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Madre, padre e tre figli piccoli, sorridenti, immortalati nell'ultimo selfie prima del tragico incidente aereo in cui hanno perso la vita.

Il dottor Pratik Joshi, sua moglie, la dottoressa Komi Vyas, e i loro tre bambini sono cinque delle quasi 300 vittime (e un solo sopravvissuto) dello schianto del volo AI-171 dell'Air India, precipitato ieri, giovedì 12 giugno, su un ostello poco dopo il decollo da Ahmedabad.

La famiglia, riportano i quotidiani esteri, era pronta per iniziare una nuova vita a Londra, dove l'aereo era diretto. A condividere la foto sul suo profilo Instagram era stata la donna. Il dottor Pratik Joshi viveva nella capitale britannica da 6 anni, dove si era costruito una carriera solida per garantire un futuro migliore alla sua famiglia.

La moglie, stimata dottoressa del Pacific Hospital di Udaipur, si era dimessa appena due giorni prima del viaggio che avrebbe finalmente riunito la famiglia all'estero, si legge ancora sui giornali indiani. I gemelli di 5 anni e la figlia di 8 sorridono felici nella fotografia scattata insieme ai genitori poche ore prima del disastro.

"Tutta la città è sotto shock. – ha detto un caro amico di famiglia a News18 – Erano una coppia affettuosa e ambiziosa che desiderava il meglio per i propri figli".

Il Boeing 787-8 diretto a Londra si è schiantato contro un palazzo e ha preso fuoco poco dopo il decollo dall'aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel, uccidendo 241 delle 242 persone a bordo e facendo altre vittime a terra. Il passeggero che si è miracolosamente salvato ha riportato ferite non gravi. L'incidente è uno dei peggiori disastri aerei del Paese.

Gli investigatori sono riusciti a recuperare una delle due scatole nere dai rottami dell'aereo. Sono in corso le ricerche dell'altra, ha riferito l'Hindustan Times. Intanto, l'ente federale statunitense National Transportation Safety Board si sta preparando a inviare una squadra in India per supportare le indagini sull'incidente.