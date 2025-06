video suggerito

L’uomo sopravvissuto al disastro aereo in India viaggiava col fratello: “Non lo trovo, cercatelo” Vishwash e Ajaykhumar Ramesh sono due fratelli che viaggiavano a bordo dell’aereo schiantatosi ad Ahmedabad, in India: uno di loro si è miracolosamente salvato, forse saltando in tempo dalla portiera d’emergenza. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Dario Famà

292 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un solo uomo è sopravvissuto al tragico incidente dell'aereo Boeing 787 Dreamliner, schiantatosi ieri pomeriggio in un'area residenziale ad Ahmedabad, in India. Si tratta di Vishwash Kumar Ramesh, 40enne di origini britanniche, l'unico dei 242 passeggeri del volo Air India AI171 a scampare alla morte.

L'uomo era partito ieri insieme al fratello di 35 anni Ajaykumar Ramesh in direzione Londra, ma purtroppo il viaggio si è interrotto molto presto. A pochi minuti dalla partenza, l'aereo ha perso quota ed è finito contro un ostello per studenti universitari di medicina.

A bordo del velivolo, i due fratelli si trovavano nella stessa fila, ma sui lati opposti: mentre il 35enne era seduto al posto 11 J, sulla destra, Vishwash occupava il sedile 11 A, a sinistra ed era molto vicino a una delle uscite d'emergenza. Entrambe le postazioni dividevano la zona business da quella più economica, con notevole spazio davanti a loro.

Il disastro è stato documentato da alcuni video e inizialmente si è parlato di nessun superstite. Poi però la notizia che Vishwash era vivo. Così, la tristezza dei cari si è trasformata in un parziale sollievo. "Si tratta di un miracolo. Almeno uno dei due è sopravvissuto" ha detto il fratello 27enne Nayankumar Ramesh.

Nonostante ciò, resta la profonda ferita per la morte di Ajaykumar: "Siamo sconcertati" ha ammesso l'uomo, con accanto la madre in lacrime. Intervistato dalla BBC, il cugino Ajay Valgi, originario di Leicester, ha aggiunto: "Siamo sconvolti. Akaykumar non era solo un parente, ma anche uno dei miei migliori amici".

In seguito all'annuncio, sono circolate le prime immagini dell'unico superstite: visibilmente ferito e con lesioni sul volto e sul corpo, Viswash è stato trovato nella zona residenziale a Gujarat ed è stato portato urgentemente in ospedale, dove è stato soccorso.

Sentito da alcuni media locali, l'uomo ha subito fornito la sua testimonianza, lanciando un appello: "Sto bene, ma non riesco a trovare mio fratello. Cercatelo". Vishwash non ricorda nulla dell'impatto, ma ci tiene a precisare che si è trattato di una questione di pochi attimi: "30 secondi dopo il decollo si è sentito un rumore forte e poi l'aereo si è schiantato".

L'uomo ha riaperto gli occhi subito dopo il disastro e si è trovato davanti uno scenario da incubo: "Quando mi sono alzato, c'erano cadaveri intorno a me. Ero spaventato, così sono corso via". Secondo quanto riportato dalla polizia locale, Vishwash sarebbe riuscito a saltare dalla porta d'emergenza, riuscendo miracolosamente a salvarsi.

Incredulo e scioccato dall'accaduto, il sopravvissuto ha videochiamato il padre, descrivendogli quanto appena successo: "Non so dove sia mio fratello. Non vedo nessun altro passeggero e non so come io faccia a essere vivo".