L’escursione in crociera è un incubo, barca affonda e decine di turisti finiscono in mare

L’incidente ha coinvolto oltre 50 passeggeri della nave da crociera Mein Schiff, impegnata in un tour nei Caraibi. I turisti erano impegnati in un’escursione in mare al largo della costa della Repubblica Dominicana quando l’imbarcazione è affondata facendo cadere tutti in acqua. Fortunatamente nessun ferito.

Quella che doveva essere una divertente escursione in mare durante il viaggio in crociera si è trasformata in un incubo per decine di turisti imbarcati sulla nave da crociera Mein Schiff, impegnata in un tour nei Caraibi. Il catamarano su cui erano saliti per ammirare il tramonto al largo della costa della Repubblica Dominicana, infatti, ha iniziato a imbarcare acqua affondando in poco tempo e facendo cadere in mare tutti i turisti.

L’incidente, che ha coinvolto 55 passeggeri che erano imbarcati sulla nave da crociera della compagnia di navigazione tedesca TUI Cruises, è avvenuto sabato scorso e fortunatamente non ha causato feriti. Come si vede anche dalle foto scattate dai primi soccorsi giunti sul posto, tutti i passeggeri fortunatamente avevano indossato i giubbotti di salvataggio al momento del naufragio.

Comprensibile però la paura tra i turisti caduti in acqua, tra cui anziani e bambini, che sono rimasti in balia del mare per diversi minuti mentre attendevano i soccorsi che alla fine hanno tratto tutti in salvo. Stanno tutti bene e per nessuno di loro è stato necessario il ricovero.

Leggi anche Accompagna la figlia in una crociera a tema Taylor Swift: cade in mare e muore a largo delle Bahamas

Secondo quanto ricostruito finora, il gruppo aveva approfittato di una delle soste della nave da crociera nella Repubblica Dominicana prenotando una escursione sull'imbarcazione di 12 metri, chiamata Boca de Yuma 1. Quando erano in mare al largo della baia di Samaná, però, il catamarano avrebbe urtato qualcosa che ha fatto aprire una falla nello scafo. L’imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua fino ad affondare.

“Possiamo confermare che un catamarano da escursione di un fornitore esterno è affondato durante un programma di escursioni a terra. A bordo c'erano poco più di 50 ospiti del Mein Schiff 1″, ha dichiarato TUI Cruises a RTL, aggiungendo: “Secondo le informazioni attualmente disponibili, si è verificata una collisione con un oggetto in acqua",

Alcuni turisti coinvolti hanno accusato la compagnia da crociera di essersi disinteressata dell’incidente ma la Tui ha dichiarato ai giornali tedeschi di aver fatto tutto il possibile una volta informata. Un portavoce ha spiegato che il capitano della barca non ha lanciato nessuna richiesta di soccorso ufficiale ma ha contattato direttamente altre imbarcazioni in zona. Di conseguenza, la nave da crociera è stata informata dell'emergenza solo quando le operazioni di soccorso erano già in corso. "Il salvataggio degli ospiti è stata la massima priorità ed è riuscito. Agli ospiti coinvolti è stata immediatamente offerta assistenza e un risarcimento. Tutti hanno deciso di proseguire il viaggio. Stiamo continuando a indagare sull'incidente insieme all'operatore e alle autorità competenti", ha spiegato TUI Cruises.