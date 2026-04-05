Trovato ordigno bellico in spiaggia nel Palermitano il giorno di Pasqua: sul posto arrivano gli artificieri

L’ordigno bellico trovato nella spiaggia di Campofelice di Roccella

Pericolosa scoperta nelle spiagge del Palermitano il giorno di Pasqua. Tra i lidi balneari "Pianeta Mare" e "Falò", nella spiaggia di Campofelice di Roccella, è stato trovato un ordigno bellico. In pochi minuti il sindaco del paese Giuseppe Di Maggio ha firmato un'ordinanza con la massima urgenza per fare allontanare cittadini e turisti. In un post su Facebook scrive: "Stamattina, nella spiaggia di Campofelice, é stato rinvenuto un probabile ordigno bellico tra i lidi ‘Pianeta Mare' e ‘Falò'. Sto per firmare una Ordinanza urgente di divieto di avvicinamento.Interverranno gli artificieri per disinnescare l’ordigno. Intanto avvisiamo tutti i Cittadini e Turisti a non avvicinarsi all’ordigno che prontamente é stato circoscritto e transennato. Raccomando estrema prudenza in questi giorni di Pasqua e Pasquetta in cui la nostra spiaggia è molto frequentata. Vi chiedo di dare massima diffusione a questo avviso".

Si sta lavorando sul posto per eliminare in sicurezza l'ordigno bellico.