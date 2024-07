video suggerito

Lascia i tre figli in auto sotto il sole e va a fare shopping: "Non mi ero accorta del tempo che passava" Angela Garza-Amador è stata arrestata lo scorso 28 giugno a San Antonio, in Texas. Quel giorno le temperature esterne avevano raggiunto i 37°. Si è scoperto che il più piccolo dei suoi bimbi ha appena un mese, gli altri due hanno 2 anni e 4 anni.

Una donna è stata arrestata a San Antonio, nello Stato USA del Texas, dopo aver lasciato i suoi tre figli piccoli in un'auto sotto il sole per quasi un'ora mentre faceva shopping. Gli agenti sono stati inviati sul posto dopo aver ricevuto la chiamata di un passante che li avvisava che c'erano tre bambini all'interno di un veicolo col motore spento, ha spiegato il Dipartimento di Polizia di San Antonio nel proprio rapporto preliminare.

I fatti sono avvenuti il 28 giugno. Si è scoperto che il più piccolo dei bimbi ha appena un mese, gli altri due hanno 2 anni e 4 anni. La loro madre è Angela Garza-Amador ed ora deve rispondere di abbandono e messa in pericolo di minore. È stata rilasciata su cauzione il giorno dopo l'arresto, secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Bexar. La temperatura nella zona di San Antonio in quel momento era compresa tra i 36° e i 37°. In una situazione come questa la temperatura all'interno di un'auto può raggiungere anche i 50°.

"La madre dei bambini (sospettata) era sul posto e ha dichiarato di essere entrata in un negozio e di non essersi accorta del tempo trascorso", si legge nel comunicato del dipartimento. "Sulla base delle informazioni raccolte, i bambini sono rimasti in macchina per circa 50 minuti".

"Stavo camminando verso un negozio di abbigliamento per bambini quando ha notato un ragazzino in macchina", ha raccontato una donna all'emittente KENS, affiliata della CNN. Ha detto di aver sentito il suo "istinto di madre" e ha deciso di guardare dentro. Si è accorta della presenza di un altro bambino e ha allertato i dipendenti del negozio affinché chiamassero i servizi di emergenza sanitaria. Ha poi provato ad aprire la portiera della macchina ed l'ha trovata sbloccata. Così si è presa cura dei bambini nell'attesa dell'arrivo dei primi soccorritori.

“Il bambino sudava copiosamente e piangeva. Si vedeva che aveva bisogno di aria”, ha aggiunto la donna. "Molti genitori pensano: ‘Oh, va bene, torno subito', ma possono succedere così tante cose in quel lasso di tempo". E ancora: "Vivo dall'altra parte della città, non andavo in quel negozio da 10 anni. Sento che Dio mi ha letteralmente mandato laggiù per quei bambini…".

I piccoli sono stati trasportati in ospedale per le cure e secondo il rapporto preliminare della polizia sarebbero stati dimessi lo stesso giorno.