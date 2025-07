Lascia il figlio nell’auto al sole per andare dall’estetista, il bimbo muore di caldo: la tragedia negli USA

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Una madre di 20 anni è stata arrestata con l’accusa di omicidio colposo dopo aver lasciato i suoi due figli piccoli chiusi in auto per oltre due ore sotto il sole cocente, mentre si sottoponeva a un trattamento estetico per il filler alle labbra.

Maya Hernandez, residente a Bakersfield (USA), si sarebbe recata alla Always Beautiful Med Spa lo scorso 29 giugno, lasciando i figli – Amillio G., di un anno, e il fratellino di due – legati ai seggiolini nella sua Toyota Corolla ibrida parcheggiata all’esterno. Quando la giovane donna è tornata al veicolo, intorno alle 16:30, il piccolo Amillio era in stato di incoscienza, con la bava alla bocca e in preda alle convulsioni. Trasportato d’urgenza in ospedale, è morto poco prima delle 18 per ipertermia, con una temperatura corporea registrata di 41,6°C. Il fratellino, miracolosamente sopravvissuto, è ora affidato ai servizi sociali.

Secondo la ricostruzione della polizia, Hernandez avrebbe sostenuto di aver lasciato l’aria condizionata accesa, ma gli agenti hanno trovato l’auto soffocante: il veicolo era dotato di una funzione di spegnimento automatico dopo un’ora, e la temperatura interna potrebbe aver raggiunto i 61°C. L’auto era parcheggiata rivolta verso ovest, esposta al sole in uno dei momenti più caldi della giornata, con temperature esterne attorno ai 38°C.

Le telecamere di sorveglianza mostrano il personale della spa e alcuni passanti tentare disperatamente di salvare i bambini, gettando loro acqua addosso. Una cliente ha portato il bimbo di due anni all’interno del centro per cercare di raffreddarlo. Un’infermiera ha riferito che Hernandez aveva chiesto in anticipo se fosse possibile portare i figli all’appuntamento, ma al momento della visita non ha detto di averli con sé. Il personale le aveva offerto di farli restare dentro con l’aria condizionata, ma la donna li ha lasciati in auto. Secondo la polizia, non li avrebbe controllati per oltre due ore.

Hernandez si è dichiarata non colpevole e si trova in carcere con una cauzione fissata a oltre un milione di dollari. Dovrà comparire in tribunale venerdì per l’udienza preliminare. Il padre dei bambini è attualmente detenuto per reati non correlati e ha appreso della morte del figlio tramite un cappellano del carcere.