A folle velocità sulla provinciale vicino Assemini con un’auto rubata: morto Mauro Sanna, feriti mamma e figlio

Tragedia sulla provinciale 2 tra Sestu e Assemini: Mauro Sanna, 44 anni, è morto in un incidente dopo un sorpasso. L’auto sulla quale si trovava, risultata rubata, ha urtato un altro veicolo ed è finita contro un palo. Feriti una donna e il figlio di 10 anni, ricoverati in codice rosso.

L’incidente stradale in cui ha perso la vita Mauro Sanna

Tragedia nella serata di ieri lungo la strada provinciale 2, nel territorio compreso tra Sestu e Assemini, in Sardegna. Un uomo di 44 anni, Mauro Sanna, originario di Villaputzu, ha perso la vita in un violento incidente stradale che ha coinvolto due automobili.

Lo schianto si è verificato poco prima delle 21. Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale di Cagliari, tutto sarebbe iniziato durante una manovra di sorpasso. Sanna avrebbe tentato di superare un altro veicolo mentre dalla direzione opposta sopraggiungevano diverse auto. Nel tentativo di rientrare nella propria corsia per evitare un impatto frontale, avrebbe urtato l’auto affiancata, perdendo il controllo del mezzo.

La sua vettura è uscita di strada terminando la corsa contro un palo a bordo carreggiata. Per il 44enne l’impatto è stato fatale: il decesso è stato constatato sul posto dai sanitari del 118 intervenuti poco dopo.

L’auto su cui viaggiava risulterebbe, secondo i primi accertamenti, rubata. Un dettaglio che gli investigatori stanno verificando insieme alla dinamica dell’incidente.

Coinvolta anche l’altra vettura, con a bordo una donna, militare dell’Arma dei Carabinieri, e il figlio di 10 anni. Dopo l’urto il mezzo è finito fuori strada. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le loro condizioni sono serie, ma non sarebbero tali da far temere per la vita.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e ambulanze del 118, mentre il tratto di provinciale è stato temporaneamente chiuso per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata.