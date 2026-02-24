La famiglia di Nancy Guthrie offre un milione di dollari di ricompensa: a che punto sono le indagini

Nancy Guthrie e la figlia Savannah Guthrie

Savannah Guthrie, figlia di Nancy, l'84enne scomparsa il primo febbraio dalla sua casa di Tucson, in Arizona, ha annunciato che la sua famiglia offre una ricompensa di un milione di dollari a chi fornirà informazioni che possano aiutare a ritrovare la madre, di cui non si hanno più notizie da tre settimane.

"Qualcuno sa come ritrovare la nostra mamma e riportarla a casa", ha detto la conduttrice della Nbc in video pubblicato oggi sui Instagram, in cui esorta l'opinione pubblica a continuare a pregare per l'84enne scomparsa.

"Per favore continuate a pregare, noi ancora ci crediamo, ancora crediamo in un miracolo – ha aggiunto nel video – ancora crediamo che possa tornare a casa, speranza contro ogni speranza, dice mia sorella".

"Sappiamo che potremmo anche averla persa", ha poi riconosciuto, sottolineando che in queste settimane sta condividendo la sofferenza di "milioni di famiglie che hanno vissuto questa incertezza", riferendosi ai casi di persone scomparse negli Usa.

La famiglia Guthrie intende anche donare mezzo milioni di dollari al National Center for Missing and Exploited Children. Nancy Guthrie è stata dichiarata scomparsa il primo febbraio scorso, dopo che un'amica ha dato l'allarme perché la donna non aveva partecipato ad una funzione religiosa.

L'ultima volta che è stata vista è stato il giorno precedente, quando i familiari l'hanno riaccompagnata nella sua casa di Tucson, in Arizona, dopo una cena a casa della figlia Anne. Lo sceriffo della contea di Pima ha detto di ritenere che l'anziana sia stata "portata via dalla casa contro la sua volontà".

La famiglia ha lanciato diversi appelli pubblici per il suo ritorno a casa e ha chiesto prove della sua vita. Nancy Guthrie ha difficoltà a camminare, è portatrice di un pacemaker e necessita di farmaci giornalieri per una patologia cardiaca, hanno riferito le autorità.

Gli investigatori hanno diffuso le immagini del principale sospettato: un uomo ripreso dalla telecamera del campanello dell'abitazione da cui Nancy Guthrie è stata portata via in piena notte.

Secondo quanto riferito da una fonte delle forze dell'ordine alla Cbs, lo stesso sospettato sarebbe stato presente alla porta di casa di Nancy Guthrie in un'altra occasione prima della sua scomparsa.

Nelle scorse settimane sono state inviate ai media presunte richieste di riscatto di circa 6 milioni di dollari in criptovalute, inclusa una la cui scadenza era il 9 febbraio. Almeno una delle due era falsa, inviata da un 42enne californiano che è stato incriminato.

Gli investigatori hanno ricevuto circa 40mila segnalazioni dal pubblico. Tracce di Dna sono state ricavate da un guanto, simile a quello indossato dal sospettato ripreso dalle telecamere del citofono, trovato non lontano da casa sua, ma non hanno trovato riscontri nel database dell'FBI.

Gli investigatori hanno escluso tutti i membri della famiglia Guthrie come possibili sospettati. "Sostenere il contrario non è solo sbagliato, è crudele", era stato il commento dello sceriffo della contea di Pima.