Caso Nancy Guthrie, rilasciato il sospettato per il rapimento della madre della giornalista Nbc

Le autorità statunitensi hanno fermato, interrogato e poi rilasciato un sospettato in relazione al presunto rapimento di Nancy Guthrie, 84 anni, madre della giornalista Nbc Savannah. La scomparsa dell’anziana è avvenuta circa 10 giorni fa.

Nancy Guthrie insieme alla figlia Savannah, conduttrice tv della NBC.

È stata rilasciata la persona sospettata di essere coinvolta nel rapimento di Nancy Guthrie, 84 anni, madre della conduttrice televisiva Nbc Savannah Guthrie.

Dopo il fermo, è stata interrogata nella serata di martedì 10 febbraio in Arizona, a distanza di 10 giorni dalla denuncia di scomparsa dell'anziana. Lo riportano i media esteri che citano funzionari delle forze dell’ordine statunitensi informati sul caso.

Al momento della detenzione l'uomo non era stato incriminato e non è stato confermato se si trattasse della persona ripresa nei video di sorveglianza diffusi dall'Fbi nelle scorse ore, che mostrano un individuo armato mentre manomette la telecamera davanti alla casa di Nancy Guthrie.

Leggi anche Scomparsa Nancy Guthrie, le autorità diffondono video di un uomo sospettato del rapimento

Oggi, mercoledì 11 febbraio, il dipartimento dello sceriffo della contea di Pima ha dichiarato che gli investigatori hanno completato una perquisizione in una proprietà a Rio Rico.

Nancy Guthrie e la figlia Savannah Guthrie

Nelle immagini diffuse dall’FBI e dal dipartimento dello sceriffo della contea di Pima si vede un uomo con guanti, passamontagna e quella che sembra una pistola in una fondina, mentre si avvicina alla porta d’ingresso di Nancy Guthrie.

Un funzionario delle forze dell’ordine ha spiegato che le immagini sono state recuperate da una telecamera installata sul campanello della porta d’ingresso della casa e che sono state registrate nelle prime ore del 1° febbraio, più o meno nello stesso momento in cui, secondo le autorità, si presume che Guthrie sia stata rapita a scopo di estorsione.

"La famiglia Guthrie – aveva riferito la Nbc – è stata informata delle immagini condivise dall'FBI, ma né la famiglia né le forze dell'ordine riconoscono la persona. Per questo motivo, l'FBI ha deciso di pubblicare le immagini e i video nella speranza che qualcuno possa riconoscere l'individuo, o gli abiti o gli oggetti visti, il che potrebbe portare a una svolta nel caso".

L'FBI ha offerto una ricompensa di 50mila dollari per informazioni che portino al recupero di Nancy e/o all'arresto del responsabile del suo rapimento.

Lo sceriffo Chris Nanos ha dichiarato che la donna è stata vista l’ultima volta la notte del 31 gennaio, quando la sua famiglia l’ha riaccompagnata a casa dopo aver cenato con lei. I parenti ne hanno denunciato la scomparsa il giorno seguente, dopo che non si era presentata alla messa della domenica.

Nanos ha aggiunto che la telecamera del campanello della casa di Guthrie è stata disattivata nelle prime ore del 1° febbraio. Ha aggiunto che il pacemaker di Guthrie si è scollegato dal suo telefono circa mezz’ora dopo e che presumibilmente è stata portata fuori di casa con la forza.

I test del Dna eseguiti sulle tracce di sangue trovate sul portico anteriore dell'abitazione hanno confermato che appartengono a Guthrie, hanno riferito le autorità la scorsa settimana.

Le forze dell’ordine e i familiari hanno descritto l'anziana come una persona con mobilità limitata, di salute cagionevole e che necessita di assumere farmaci quotidianamente per sopravvivere.

Il video e l’arresto del sospettato segnano una svolta importante in un’indagine che negli ultimi giorni sembrava essere arrivata a un punto morto. Da quando Guthrie è scomparsa sono emerse almeno due richieste di riscatto, entrambe consegnate ai media.

Savannah Guthrie, 54 anni, suo fratello e sua sorella hanno pubblicato diversi videomessaggi sui social media chiedendo aiuto alle persone e rivolgendosi agli ipotetici rapitori. La famiglia ha dichiarato che pagherà qualsiasi riscatto.

La 54enne è una storica conduttrice del programma mattutino della NBC “Today”. Martedì ha condiviso il video ripreso dalla telecamera diffuso dalle autorità su Instagram scrivendo: “Crediamo che sia ancora viva. Riportatela a casa”.

La scomparsa della madre di Guthrie ha attirato grande attenzione e sta tenendo con il fiato sospeso tutto il Paese. La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ieri ha detto, durante una conferenza stampa, che lei e il presidente Donald Trump avevano appena esaminato le immagini diffuse sul caso.