Cosa sappiamo sulla scomparsa della mamma della giornalista Savannah Guthrie: il riscatto e l’ipotesi rapimento

Savannah Guthrie e la mamma Nancy.

Sta tenendo col fiato sospeso tutta l'America il caso della scomparsa di Nancy Guthrie, 84enne mamma della giornalista tv Savannah, volto della NBC, di cui sono perse le tracce da quasi una settimana. Secondo chi indaga, è possibile che la donna sia stata rapita dalla sua casa di Tucson, in Arizona, e sequestrata. Al momento, non c'è ancora nessun sospettato e le autorità locali hanno annunciato una ricompensa di 50mila dollari per tutti coloro che abbiano informazioni utili per la risoluzione del caso. "Tutti stanno cercando mamma, non ci fermeremo finché non saremo di nuovo insieme", ha detto la conduttrice del Today Show in un accorato appello pubblicato sui social insieme ai suoi fratelli. Anche il presidente Donald Trump ha chiesto che Nancy torni a casa "sana e salva". Ecco, allora, cosa sappiamo.

Quando è sparita Nancy, mamma di Savannah Guthrie

Nancy Guthrie è stata vista l'ultima volta sabato 31 gennaio, era nella sua casa a Catalina Foothills, un quartiere benestante a circa 10 km a nord-est di Tucson. Erano circa le 21:30 quando quando i familiari l'hanno lasciata. Ma già domenica mattina è partito l'allarme, dopo che alcuni membri della chiesa che l'anziana frequenta si sono resi conto della sua assenza. Anche gli uomini della Omicidi si sono recati nell'appartamento di Guthrie, trovandosi davanti una scena che "destava grande preoccupazione". La polizia ha infatti fatto sapere di aver trovato delle tracce di sangue sul portico dello stabile, che analisi successive hanno confermato essere dell'84enne. Intanto, sono cominciate le ricerche: le autorità hanno dichiarato che la salute di Nancy potrebbe essere in pericolo se non prende le sue medicine. "La sua salute, il suo cuore sono fragili. Vive in un dolore costante. È senza medicine. Ne ha bisogno per sopravvivere. Ne ha bisogno per non soffrire", hanno confermato i figli in un video-appello pubblicato sui social.

Le tracce di sangue e le richieste di riscatto

Tutte le piste al momento vengono considerate da chi indaga, anche che la donna possa essere stata rapita per il suo nome e la parentela con la famosa conduttrice tv. Martedì 3 gennaio lo sceriffo della contea di Pima, Nanos, ha dichiarato ai giornalisti: "Crediamo che Nancy sia stata portata via da casa sua contro la sua volontà. Ed è a questo punto che ci troviamo". In un post pubblicato su Facebook il dipartimento ha affermato di essere "a conoscenza di segnalazioni circolanti su possibili richieste di riscatto", senza fornire ulteriori dettagli ed anche diversi organi di stampa hanno fatto sapere di aver ricevuto una richiesta simile. Tutto è stato girato alla famiglia. Pare che la prima richiesta avesse come termine di scadenza giovedì 6 febbraio, la seconda lunedì 9. Una persona è stata arrestata per una falsa richiesta di riscatto.

Sempre nel video-appello lanciato sui social, Savannah Guthrie e i fratelli si sono rivolti direttamente ai possibili rapitori della madre: "Siamo pronti a parlare, ma dobbiamo sapere con certezza che è viva e che è con voi… Per favore, contattateci". Al momento, le ricerche continuano.

Che è Savannah Guthrie: non seguirà più le Olimpiadi invernali

Savannah Guthrie, 54enne conduttrice del programma Today per la NBC, non è andata in onda questa settimana. Avrebbe dovuto co-presentare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina per l'emittente a stelle e strisce oggi, venerdì 6 febbraio, ma non prenderà più parte alla trasmissione per "concentrarsi sulla sua famiglia".

"I nostri cuori sono con lei e con tutta la famiglia Guthrie mentre continuano le ricerche della madre", ha dichiarato un portavoce della rete.