Scomparsa da giorni la madre della conduttrice Savannah Guthrie, la polizia: “Pensiamo sia stata rapita”

Nancy Guthrie insieme alla figlia Savannah, conduttrice tv della NBC.

Nancy Guthrie, 84 anni, madre della conduttrice del programma televisivo della Nbc ‘Today' Savannah Guthrie scomparsa da alcuni giorni, potrebbe essere stata "portata via contro la sua volontà".

È quanto annunciato da Chris Nanos, sceriffo della contea di Pima, in Arizona, rivolgendo un appello alla popolazione per tentare di riportare a casa la donna che ha problemi di mobilità e non ha con sé i farmaci che le servono, riporta la Cnn.

"Sappiamo che non se n'è andata da sola. Non si è allontanata di sua spontanea volontà", ha spiegato. Nanos ha aggiunto che le autorità ritengono che Guthrie sia rimasta ferita quando è stata rapita, ma non hanno fornito altri dettagli: "Sappiamo che è stata ferita in casa, ma non in quale misura".

Nanos ha inoltre confermato che le forze dell'ordine stanno analizzando i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza della casa dell'anziana, dove vive da sola. Le autorità non sono a conoscenza di eventuali minacce rivolte alla figlia dell'anziana, Savannah Guthrie. L'FBI è stata informata del caso.

Nella serata di ieri, lunedì 2 febbraio, la conduttrice tv ha pubblicato un post su Instagram, nel quale chiede di pregare per la mamma e spera di poterla riportare a casa ‘sana e salva'.

Guthrie è stata vista l'ultima volta sabato 31 gennaio intorno alle 21.30 vicino alla sua residenza nella zona di Catalina Foothills, vicino a Tucson.

Quando la donna non si è presentata in chiesa domenica mattina, un membro della congregazione ha chiamato la sua famiglia, che si è recata a casa sua intorno alle 11 per cercarla, ha riferito ancora lo sceriffo.

Un familiare ha poi chiamato la polizia intorno a mezzogiorno di domenica per denunciarne la scomparsa. Le autorità che indagano sul caso hanno definito la scena che hanno trovato nella casa dell'84enne come "molto preoccupante".

La figlia della donna scomparsa, che doveva condurre per conto della rete la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha rinunciato all'incarico. La Nbc ha l'esclusiva Usa dei Giochi olimpici fino al 2032.

Secondo quanto riportano i media esteri, gli investigatori hanno escluso che si tratti di un caso di demenza senile. L'anziana signora non aveva manifestato problemi cognitivi, anche se faceva fatica a muoversi. Da qui nascerebbero i sospetti che dietro la sparizione ci sia l'atto di un criminale.