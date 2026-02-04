Scomparsa la madre della conduttrice Savannah Guthrie, proseguono le ricerche: “In casa segni di effrazione”

Nancy Guthrie, la madre 84enne della conduttrice del programma Nbc “Today” Savannah Guthrie, è scomparsa lo scorso weekend. Le forze dell’ordine ipotizzano un rapimento. Sui media esteri si legge che nella sua casa sono stati trovati segni di effrazione e una piccola quantità di sangue.

Nancy Guthrie insieme alla figlia Savannah, conduttrice tv della NBC.

Proseguono senza sosta le ricerche di Nancy Guthrie, la madre 84enne della conduttrice del programma Nbc "Today" Savannah Guthrie scomparsa lo scorso weekend.

Le autorità non hanno ancora individuato alcun sospettato o persona di interesse, stando a quanto riportano i quotidiani statunitensi. Gli investigatori ritengono che l'anziana sia stata rapita dalla sua casa, come riferito dallo sceriffo della contea di Pima (Arizona – USA) Chris Nanos.

Lo sceriffo ha anche spiegato che pochi giorni fa una richiesta di riscatto è stata inviata a un'emittente televisiva locale dell'Arizona. "Tutto ciò che arriva, viene consegnato direttamente ai nostri detective che si stanno coordinando con l'FBI", ha detto Nanos.

Dai video di sorveglianza del sistema di sicurezza presente nell'abitazione della donna non è emerso ancora nulla, ha aggiunto. Gli investigatori ritengono che il sistema elimini automaticamente i filmati dopo un breve periodo di tempo. Ora stanno tentando di recuperarli tramite indagini forensi.

Guthrie è stata vista l'ultima volta a casa sua sabato sera, ma nessuno ha saputo della sua scomparsa fino a domenica mattina, quando non si è presentata in chiesa ed è stato lanciato l'allarme.

L'84enne ha mobilità limitata e le autorità non credono che se ne sia andata di sua spontanea volontà. Nanos ha dichiarato che non soffre di demenza senile e non ha mai avuto problemi cognitivi. Lo sceriffo ha anche espresso preoccupazione perché la donna non ha con sé i farmaci che deve assumere quotidianamente

Secondo una fonte a conoscenza delle indagini, non autorizzata a divulgare pubblicamente i dettagli del caso e che ha parlato con l'Associated Press in condizione di anonimato, nell'abitazione dell'anziana sono stati rinvenuti segni di effrazione, prove di un rapimento notturno e diversi effetti personali, tra cui il cellulare, il portafoglio e la sua auto.

Mentre un'altra fonte delle forze dell'ordine ha riferito a CBS News che una piccola quantità di sangue è stata trovata all'interno della casa della madre della conduttrice. Non è chiaro di chi sia, ma, a quanto si apprende, gli investigatori starebbero analizzando anche questa prova.