L’appello della conduttrice di Today Savannah Guthrie per la madre scomparsa: “Pronti ad ascoltare chi l’ha presa”

Nancy Guthrie insieme alla figlia Savannah, conduttrice tv della NBC.

Savannah Guthrie, popolare conduttrice del programma statunitense Today, ha lanciato un appello social per chiedere ai responsabili della sparizione di sua madre di farsi avanti. In un video pubblicato sul suo account Instagram, Guthrie chiede certezze circa lo stato di salute della madre e si dice pronta ad ascoltare eventuali richieste: "Vi prego, contattateci".

Con parole secche, in un video di pochi minuti girato in compagnia dei fratelli Annie e Camron, la popolare conduttrice statunitense si rivolge alle persone che potrebbero aver portato via la donna dalla sua casa: "Siamo pronti a parlare"". E davanti alle voci di una possibile richiesta di riscatto che sono state ventilate dagli investigatori attraverso i media si è detta "pronta ad ascoltare" eventuali richieste, ma a una sola condizione: "Viviamo in un mondo in cui voci e immagini sono facilmente manipolabili, quindi dobbiamo avere la certezza oltre ogni dubbio che sia viva".

I tre hanno posto l'accento sul fragile stato di salute della 84enne: "Vive in un dolore costante. Non ha medicine. Ne ha bisogno per sopravvivere e per non soffrire". Solo alla fine, i fratelli si rivolgono direttamente alla madre: "Mamma abbiamo bisogno che torni a casa, ci manchi".

Il video ha totalizzato in poche ore dalla sua pubblicazione oltre 8 milioni di view. La speranza è che le sue parole possano arrivare anche ai responsabili della misteriosa sparizione.

Nancy è scomparsa dalla sua casa di Tucson, in Arizona , sabato 31 gennaio, ed è stata dichiarata scomparsa il pomeriggio del giorno seguente quando i fedeli della chiesa che frequentava ogni domenica si sono resi conto che non era andata a messa. Da quel momento sono partite le indagini delle autorità della contea di Pima. Immediatamente, l'ipotesi più accreditata dagli investigatori è stata quella del rapimento a scopo di estorsione. La figlia Savannah è infatti la conduttrice molto popolare di uno dei programmi più seguiti del palinsesto mattutino statunitense.