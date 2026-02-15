Esteri
Il caso Nancy Guthrie a una possibile svolta: trovato un guanto con tracce di Dna

Potrebbe essere a una svolta il caso di Nancy Guthrie, 84enne madre della conduttrice Nbc Savannah Guthrie scomparsa la notte del 31 gennaio scorso. Per il momento non ci sono stati arresti.
A cura di Susanna Picone
Dopo circa due settimane di indagini il caso Nancy Guthrie potrebbe essere a una svolta. L'Fbi fa sapere che un guanto nero contenente tracce di Dna è stato trovato a circa due miglia dalla casa in Arizona della mamma 84enne della conduttrice del programma “Today” Savannah Guthrie e sembra corrispondere a quelli indossati da una persona mascherata fuori dalla porta d'ingresso la notte in cui l’anziana è scomparsa. Guthrie è stata vista l'ultima volta a casa sua il 31 gennaio, il giorno successivo ne è stata denunciata la scomparsa.

Il guanto è stato trovato in un campo vicino al ciglio della strada ed è stato inviato per il test del Dna. Nei giorni scorsi gli investigatori avevano diffuso i video di sorveglianza di una persona mascherata fuori dalla porta di casa di Guthrie a Tucson.

L'Fbi ha riferito di aver recuperato tracce di Dna dal guanto: il Bureau ha dichiarato di aver ricevuto i risultati preliminari e di essere ancora in attesa di "controllo qualità e conferma ufficiale" prima di inserire un "profilo maschile sconosciuto" nel database. L'Fbi ha anche fatto sapere di aver raccolto circa 16 guanti da varie zone nei pressi della casa della donna, sebbene la maggior parte sia stata abbandonata dai soccorritori. Ma quello con il profilo del Dna recuperato è diverso e sembra corrispondere ai guanti del soggetto ripreso nel video.

Caso Nancy Guthrie, rilasciato il sospettato per il rapimento della madre della giornalista Nbc

Nel video diffuso dagli investigatori il sospettato si avvicina alla telecamera e cerca di coprirla con la mano prima di afferrare un po' di sterpaglia e bloccare la visuale. Chi indaga ritiene che il sospettato sia alto tra 175 e 177 cm e di corporatura media. Quella sera indossava uno zainetto da escursionisti.

Per il momento nessuno è stato arrestato per il rapimento della mamma della conduttrice americana: nelle scorse ore alcuni media avevano parlato di almeno tre persone fermate, indiscrezione poi smentita dalla polizia.

