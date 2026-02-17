Analizzato il Dna sul guanto trovato vicino alla casa di Nancy Guthrie: “Nessun riscontro nel database FBI”

Nancy Guthrie e la figlia Savannah Guthrie

Nelle scorse ore sono stati diffusi i risultati della comparazione delle tracce di Dna sul guanto trovato vicino alla casa di Nancy Guthrie, la madre 84enne della conduttrice Nbc Savannah Guthrie scomparsa il 1° febbraio da Tucson, in Arizona, e che gli investigatori temono sia stata rapita.

Le tracce di DNA raccolte dal guanto non hanno prodotto alcun match significativo, hanno riferito le autorità di Pima County, che indagano sul caso. Trovato a pochi chilometri dall'abitazione della donna, il guanto è molto simile a quello indossato da un sospettato ripreso la notte della scomparsa dalla videocamera di sorveglianza posizionata sul citofono.

Le analisi sul Dna trovato sul guanto sono iniziate giovedì scorso, 12 febbraio. Il confronto non ha prodotto alcuna corrispondenza con il materiale genetico contenuto nel Combined Dna Index System (CODIS), il database nazionale del Dna degli Stati Uniti creato e gestito dal Federal Bureau of Investigation (FBI).

Da settimane ormai la famiglia dell'84enne vive una grande angoscia e ha più volte lanciato appelli ai presunti rapitori, chiedendo loro che la donna possa tornare sana e salva a casa. Domenica 15 febbraio l'FBI aveva dato la notizia del ritrovamento del guanto, rinvenuto a circa 3 chilometri di distanza dalla casa dell'anziana.

Nancy Guthrie insieme alla figlia Savannah, conduttrice tv della NBC.

Secondo quanto riportano i quotidiani statunitensi, l'agenzia federale ha raccolto circa 16 guanti nelle vicinanze dell'abitazione, anche se molti appartengono alle persone impegnate nelle sue ricerche.

La scorsa settimana gli investigatori hanno diffuso il video ripreso dalla telecamera sul citofono: le immagini mostravano un uomo con passamontagna, guanti e uno zaino sulle spalle. Nel filmato si vede il sospettato camminare verso la videocamera e coprirla prima con una mano e poi con erba e terriccio preso dal giardino.

Dopo aver condotto un'analisi forense del video, l'FBI ha diffuso alcuni dettagli sulle caratteristiche fisiche dell'uomo, che potrebbe essere di corporatura media, alto tra i 175 e 177 centimetri. A più di due settimane dalla scomparsa della donna, nessun arresto è stato fatto, ha confermato il Dipartimento dello sceriffo della contea di Pima.

Gli investigatori hanno fatto sapere che si stanno svolgendo ulteriori analisi su altre tracce di Dna trovate nell'abitazione. Aggiungono inoltre che stanno lavorando in collaborazione con Walmart, catena di negozi al dettaglio diffusa in tutti gli Stati Uniti, per capire chi ha acquistato lo zaino indossato dal sospettato nel video.

La Polizia ha confermato il fatto che i familiari dell'84enne non sono tra i sospettati per il suo rapimento. I tre figli della donna nei giorni scorsi hanno postato diversi video, nei quali implorano i presunti rapitori e promettono loro una ricompensa per il suo ritorno a casa.

"Non è mai toppo tardi per fare la cosa giusta, siamo io e crediamo nella bontà insita in ogni essere umano", ha detto in uno di questi filmati, pubblicato nel weekend, Savannah Guthrie.

L'84enne è una persona fragile, hanno spiegato le autorità, perché necessita di assumere farmaci regolarmente. E le tracce di sangue trovate sul portico della sua casa appartengono proprio a Nancy, hanno aggiunto. L'Fbi ha promesso una ricompensa di 100mila dollari per chi fornirà informazioni utili sul caso.