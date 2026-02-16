Scomparsa Nancy Guthrie, interviene Donald Trump: “Torni viva o chiederò la pena di morte per i rapitori”

Il presidente degli Usa Donald Trump è intervenuto sul caso di Nancy Guthrie e ha minacciato la pena di morte per i presunti rapitori “se non dovesse tornare a casa viva”. Le indagini proseguono dopo il ritrovamento di un guanto con tracce di Dna.

Il presidente Donald Trump; Savannah Guthrie insieme a Nancy.

Mentre proseguono le indagini sul caso di Nancy Guthrie, la madre 84enne della conduttrice Nbc Savannah Guthrie scomparsa il 1° febbraio dalla sua abitazione di Tucson, in Arizona, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto e ha minacciato "le conseguenze federali più severe" per i responsabili del presunto rapimento.

In una breve intervista telefonica al New York Post, il tycoon ha affermato che ordinerà al Dipartimento di Giustizia di chiedere la pena di morte se l’84enne dovesse essere ritrovata senza vita.

Gli autori di quello che le forze dell'ordine ipotizzano sia un sequestro, ha dichiarato il presidente, affronterebbero "conseguenze molto, molto severe – le più severe". Alla domanda se ciò significhi la richiesta della pena capitale, il presidente ha risposto: "La più severa, sì – è vero".

Nancy Guthrie e la figlia Savannah Guthrie

Nei giorni scorsi gli investigatori hanno trovato un guanto che sembra corrispondere a uno di quelli indossati dal sospettato filmato la notte della scomparsa di Guthrie. L'Fbi ha riferito di aver recuperato tracce di Dna dal guanto, rinvenuto in un campo vicino al ciglio della strada a circa 6 chilometri dalla casa.

Il Bureau ha dichiarato di aver ricevuto i risultati preliminari del test del Dna sul guanto e di essere ancora in attesa di "controllo qualità e conferma ufficiale" prima di inserire un "profilo maschile sconosciuto" nel suo database.

"Quello con il profilo del Dna recuperato sembra corrispondere ai guanti del soggetto nel video di sorveglianza", ha dichiarato il Bureau. All'inizio di questa settimana, gli investigatori avevano diffuso il filmato della telecamera di sorveglianza installata sul citofono di casa Guthrie, che mostra un uomo mascherato con guanti e zaino.

Nel video il sospettato si avvicina alla telecamera e cerca di coprirla con la mano guantata, prima di afferrare un po' di sterpaglia dal giardino per bloccarne la visuale.

Dopo aver condotto un'analisi forense del video, l'Fbi ha annunciato all'inizio di questa settimana di ritenere che l'uomo sia alto tra 175 e 177 cm e di corporatura media. L'agenzia ha anche evidenziato lo zaino che il sospettato indossava nel video, identificandolo come uno zaino da 25 litri Ozark Trail Hiker Pack.